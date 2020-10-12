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比春運車票難搶 中國流感接種率估提高至4%

中央社 / 台北12日電

陸媒報導，今年由於肺炎疫情，喚醒民眾預防意識，因此預約接種流感疫苗人數較往年暴增，堪比「春運搶票」。雖今年預估接種率可提高至4%，但比起先進國家仍然偏低。

陸媒澎湃新聞報導，流行病學專家指出，中國流感疫苗每年的接種率約2%至3%，部分原因是民眾對於疫苗接種缺乏科學認識，此外有些地方出現針對流感疫苗的傳言和謠言，都一定程度影響了疫苗接種率。而且，不少民眾的流感預防意識不強，自以為不會感染流感。

報導指出，今年全球爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），流感的某些症狀與新冠肺炎相似，因此很多公共場所都落實量測體溫，讓民眾了解，遠離流感，才能確保自身健康和行動自由，不但加強了民眾的防疫意識，更提升流感疫苗接種率。

報導稱，現在中國各主要城市，「約打流感疫苗堪比春運搶票」。北京衛健委制定了疫苗接種點導航電子地圖，方便了市民就近接種；廣州等25座城市上線了全家都可接種的流感疫苗預約接種服務，這種便利服務也有積極意義。

報導引述專家評估，預計今年流感疫苗接種率會達到4%。不過文中也提到，即便接種率提升至4%，與其他國家30%至40%的流感疫苗接種率相比，仍然有很大提升空間。有關部門應當以新冠肺炎疫情為契機，加大流感疫苗知識普及、加強疫苗提供和接種服務。

流感疫苗 肺炎 武漢

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