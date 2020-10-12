書法熱興起 徽墨銷量大躍進

安徽歙縣，古徽州府治所在地。縣城城東一間大院裡坐落著乾隆年代老字號胡開文墨莊的餘脈—老胡開文墨廠。2014年，借著大陸興辦研學遊風氣，該廠將生產車間改造成觀光工廠，讓遊客體驗了解傳統製墨技藝。

新華社報導，徽墨，因產於古徽州府而得名，因其「堅如玉、研無聲、一點如漆、萬載存真」等特點為文人墨客所鍾愛。2006年，徽墨製作技藝被列入首批大陸國家級非物質文化遺產名錄。

61歲的老胡開文墨廠廠長周美洪是徽墨製作技藝傳承人，見證徽墨的堅守與革新。「徽墨在國內一度是被忽視的，隨著鍵盤、水筆這些現代書寫工具占據普通人的書桌，徽墨的國內需求一度低迷不振。」周美洪說，20世紀末，老胡開文墨廠的墨大都銷往日本，占據了80%的銷量。

面對困境，在堅守古法製墨的同時，周美洪開始尋求突破。「老祖宗製墨的工序和原料不可以變，但配方和製墨的環境卻是可以改善的。」周美洪說。

「書法熱潮興起，不僅學書畫的小孩越來越多，老年大學也開設了書法課，如今國內的銷量能占到一半。」周美洪說，現在一年銷量能達到2300萬元人民幣，一些高新技術企業每年專門購置，鼓勵員工練字。

對周美洪的兒子周健而言，傳統企業得抓住機會，另闢蹊徑，走出自己的一條路。在更新技術、創新產品的同時，父子倆開始通過研學遊和電商推廣徽墨。

「2019年，墨廠接待了約15萬學生。我們希望通過研學在每個孩子心中種下一個筆墨紙硯的種子。」周健說，為了讓孩子更感興趣，還融入卡通元素，設計西遊記、京劇臉譜等系列的徽墨。