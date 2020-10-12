大熊貓百圖唐卡長卷 成都亮相

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
由40多名阿壩州唐卡大師歷經一年創作完成的大熊貓巨幅唐卡—「大熊貓百圖唐卡長卷」11日在四川省圖書館首次亮相。圖為民眾參觀展覽。（中新社）
由40多名阿壩州唐卡大師歷經一年創作完成的大熊貓巨幅唐卡—「大熊貓百圖唐卡長卷」11日在四川省圖書館首次亮相。圖為民眾參觀展覽。（中新社）

由40多名四川省阿壩藏族羌族自治州唐卡大師歷經一年時間創作完成的「大熊貓百圖唐卡長卷」11日在位於成都的四川省圖書館首次亮相。該唐卡長卷總長172公尺、高2.6公尺，是迄今為止中國大陸以大熊貓（台灣稱為貓熊）主題繪製的規模最大、長度最長、內容最豐富的唐卡巨作。

中新社報導，「大熊貓百圖唐卡長卷」以大熊貓在四川阿壩州繁衍生息為主題。長卷中繪製有600餘隻大熊貓，代表了截至2019年12月全球圈養大熊貓的總數量。

該唐卡長卷主要內容包括11個部分，分別是：標題題跋、遠古走來、神話傳說、精靈傳奇、走向世界、多彩阿壩、九寨情緣、熊貓家園、劫後重生、和平使者、熊貓樂園。

「藏族傳統繪畫『唐卡』，是多樣性文化中最具代表性的藝術形式，大熊貓則是生物多樣性最具代表性的形象。」著名作家、四川省作協主席阿來在該唐卡長卷題跋中寫道，藝術家大膽突破傳統唐卡題材和規制的約束，借鑒國畫山水長卷的形式，精心構圖設色，以寫實主義筆法描摹故鄉。

「大熊貓百圖唐卡長卷」主創之一、阿壩州文化館副館長易生表示，該唐卡長卷每幅作品前後的間隔處，都採用了唐卡中最具代表性的黑唐技法，將阿壩州13個縣（市）最具代表性的民族服飾、民俗和標誌性的地方建築、名勝古跡融入其中，以此展現阿壩州豐富多彩的傳統民族文化。

阿壩州是中國大熊貓的主要分布區和重要棲息地，以岷江山脈和夾金山脈為主的大熊貓走廊總面積約2.73萬平方公里，轄區擁有6個國家級自然保護區、3個世界自然遺產和4個國家級森林公園。目前已規劃29萬公頃的大熊貓生態保護公園。

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