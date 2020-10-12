後疫時代 長三角列車優化調整

中國鐵路上海局集團有限公司披露，中國鐵路將於10月11日零時起實施今年第四季度列車運行圖。為適應後疫情時代客貨運輸市場需求變化，長三角鐵路部門優化調整了列車開行結構，如在滬杭間增開9對列車；衢寧鐵路全線安排開行旅客列車7對；安排增開貨物列車42列等。

中新社報導，為適應上海至杭州間高峰期及周末運能緊張的需求，進一步緩解滬杭客專通道壓力，此次鐵路部門利用滬昆既有線通道功能，在滬杭間增開9對160公里時速動力集中式動車組（「綠巨人」列車），途中僅停靠海寧一個車站，承接管內客流疏解功能。

9對「綠巨人」的開行，將進一步提高上海南和杭州兩個車站的始發終到能力，減少旅客在杭州市內交通用時，使杭州站始發直達上海的列車由原來的3趟增加到12趟。

「綠巨人」車型參照既有和諧號CRH動車組進行優化設計，選乘該型列車性價比較高。

為便利浙南閩北沿線民眾出行，新圖中，於9月27日開通運營的衢寧鐵路全線將安排開行旅客列車7對。浙江衢州至福建寧德最快運行時間為5小時17分鐘。從衢寧鐵路沿線城市坐火車出發，向南可直達東南沿海城市，向西可直達華中、西南地區，向北可直達華北地區。另外從浙江慶元、龍泉、松陽、遂昌等地出發，可直達長三角區域內上海、杭州、南京、嘉興、蘇州、無錫等主要城市。

新圖調整還針對長三角地區貨源結構和變化，安排增開貨物列車42列。包括喬司—霍爾果斯X9030/29次、長興南—穿山港81815次等貨物班列11列等。鐵路喬司站將新增開行中歐班列和中亞班列各一對，兩對班列常態化開行後將進一步提高鐵路跨境貨物運輸能力和運輸效率。