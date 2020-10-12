聽新聞
test
0:00 / 0:00

後疫時代 長三角列車優化調整

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
10月11日，重慶北至西寧首趟「綠巨人」復興號動車準備發車。這是重慶首次開行「綠巨人」動車組列車到青海省。（新華社）
10月11日，重慶北至西寧首趟「綠巨人」復興號動車準備發車。這是重慶首次開行「綠巨人」動車組列車到青海省。（新華社）

中國鐵路上海局集團有限公司披露，中國鐵路將於10月11日零時起實施今年第四季度列車運行圖。為適應後疫情時代客貨運輸市場需求變化，長三角鐵路部門優化調整了列車開行結構，如在滬杭間增開9對列車；衢寧鐵路全線安排開行旅客列車7對；安排增開貨物列車42列等。

中新社報導，為適應上海至杭州間高峰期及周末運能緊張的需求，進一步緩解滬杭客專通道壓力，此次鐵路部門利用滬昆既有線通道功能，在滬杭間增開9對160公里時速動力集中式動車組（「綠巨人」列車），途中僅停靠海寧一個車站，承接管內客流疏解功能。

9對「綠巨人」的開行，將進一步提高上海南和杭州兩個車站的始發終到能力，減少旅客在杭州市內交通用時，使杭州站始發直達上海的列車由原來的3趟增加到12趟。

「綠巨人」車型參照既有和諧號CRH動車組進行優化設計，選乘該型列車性價比較高。

為便利浙南閩北沿線民眾出行，新圖中，於9月27日開通運營的衢寧鐵路全線將安排開行旅客列車7對。浙江衢州至福建寧德最快運行時間為5小時17分鐘。從衢寧鐵路沿線城市坐火車出發，向南可直達東南沿海城市，向西可直達華中、西南地區，向北可直達華北地區。另外從浙江慶元、龍泉、松陽、遂昌等地出發，可直達長三角區域內上海、杭州、南京、嘉興、蘇州、無錫等主要城市。

新圖調整還針對長三角地區貨源結構和變化，安排增開貨物列車42列。包括喬司—霍爾果斯X9030/29次、長興南—穿山港81815次等貨物班列11列等。鐵路喬司站將新增開行中歐班列和中亞班列各一對，兩對班列常態化開行後將進一步提高鐵路跨境貨物運輸能力和運輸效率。

延伸閱讀

中國最貴！上海一套別墅法拍近4億

昔日東洋第一！嘉義製材所保有歷史建築及遺構

嘉義百年歷史營林機關 變身珍貴林業文化資產

基隆輕軌擬升級捷運 學者：別炒了菜 在地人不想吃

相關新聞

大熊貓百圖唐卡長卷 成都亮相

由40多名四川省阿壩藏族羌族自治州唐卡大師歷經一年時間創作完成的「大熊貓百圖唐卡長卷」11日在位於成都的四川省圖書館首次...

兩岸微流行／寵物直播崛起 觀眾破億

現代人生活節奏快，工作壓力大，愈來愈多人愛看寵物直播「療癒」自己，也使得中國大陸的「雲吸寵」崛起。快手大數據研究院日前發...

上海樂高樂園區 落戶金山楓涇

據上海市金山區9日發布的消息，上海樂高樂園度假區項目商務磋商已順利完成，將落戶金山楓涇。

辛亥革命實物捐贈特展 武漢登場

2020年辛亥革命實物捐贈特展10日在湖北武漢市辛亥革命博物館開幕，集中展出來自中國、美國、法國、新加坡等海內外藏家及社...

書法熱興起 徽墨銷量大躍進

安徽歙縣，古徽州府治所在地。縣城城東一間大院裡坐落著乾隆年代老字號胡開文墨莊的餘脈—老胡開文墨廠。2014年，借著大陸興...

後疫時代 長三角列車優化調整

中國鐵路上海局集團有限公司披露，中國鐵路將於10月11日零時起實施今年第四季度列車運行圖。為適應後疫情時代客貨運輸市場需...

蘭州承諾免費治療布氏病患者 加快搬遷肇事廠房

中國甘肅蘭州近期因廢氣外洩導致周邊居民感染布氏桿菌病。蘭州官方說，將安排民眾免費受檢治療，「終生負責」。肇事藥廠除承擔診...

用25萬元上網賣掉剛出生女兒 狠母涉拐賣兒童罪判囚5年

早前，大陸河北一名母親以人民幣6萬元（約新台幣25萬）價格，在網上將剛剛誕下的親生骨肉賣出，此後她被警方逮捕。日前，北京西城法院作出判決，依拐賣兒童罪判這名狠心母親有期徒刑5年，並處罰金人民幣5萬元（約新台幣21萬）。

幫學生擔保 山東退休師四處打工還債

山東臨沂一位退休老師李中隨，日前為以前的學生當擔保借貸18萬元（折合約新台幣766832），沒想到學生失聯，所有債務要由他償還，逼得他四處打工還債。李中隨說，「她要是真有困難，還不上就還不上吧，我不希望她是一個騙子」。

Tuber瀏覽器開自由之窗？ 先遵守「九不准、七底線」

「刷爆朋友圈的Tuber瀏覽器到底什麼來頭？」一篇對「Tuber瀏覽器」的介紹文章推波該瀏覽器在短時間內下載衝破5百萬次。自稱通過主管部門的審核，獲得上線經營許可的「Tuber瀏覽器」真的能打開中國網民對外的自由之窗嗎？史丹福大學的調研發現，即便是幫網民拆了「防火牆」，大多數中國人也並不愛去「牆外」看看。

大學通識課教女德 「男尊女卑」引發師生互懟

有網民爆料稱，北方民族大學通識課「中國傳統文化」，連續三節課向學生宣講「女德」，課程有「男尊女卑」、「男女有別」、「婦行」、「成也女子，敗也女子」等內容，引發網民熱議。對此，校方表示已成立調查小組，依規嚴肅處理，並對課程內容進行糾正。

黃麴霉素超標！吃冷藏1年酸湯子 黑龍江1家族7死2命危

黑龍江雞西市雞東縣近日發生一宗集體食物中毒並致多人死亡案件，一家九口至少已有7人死亡，另外2人仍在搶救中：據悉，是食用自製的「酸湯子」後出事，食材在冰箱冷藏長達一年時間，黃麴霉素嚴重超標。

熱門新聞

蔡總統向北京喊話後 共軍宣布13日福建海域實彈射擊

枋寮鄉政顧問李孟居央視認罪 指是遭枋寮鄉長「騙去」

央視報導：大陸偵破數百起台灣間諜竊密案

陸方不滿蔡國慶談話 傳央視今播台諜案專題

準備開戰？美航母在南海開展「大規模傷亡演習」

岳母嫌新郎紅包「太小」當眾翻臉 新娘未出聲竟在旁數錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。