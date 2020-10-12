辛亥革命實物捐贈特展 武漢登場

2020年辛亥革命實物捐贈特展10日在湖北武漢市辛亥革命博物館開幕，集中展出來自中國、美國、法國、新加坡等海內外藏家及社會團體捐贈的辛亥革命實物、資料1224件（套）。

中新社報導，辛亥革命博物館位於武漢市武昌區，是為紀念辛亥革命武昌首義100周年而興建的一座專題博物館。

特展分為史海遺牘、時代印記、民生萬象三部分，涵蓋文獻、報刊、照片、服飾、郵品、票證、瓷器等多種類別實物，包括清末法國發行的八國聯軍侵華戰爭紀念章，1907年「進化報」，清末法國「畫報」，晚清民國時期的明信片、火花、商標等，呈現晚清民國時期的社會風貌和民俗風情，吸引眾多市民遊客前來觀展。

今年71歲的劉文海為此次特展捐贈了一批辛亥革命紀念首日封和火花。他介紹，火花即火柴盒招貼畫，一枚枚小小的火花色彩鮮明、趣味橫生，不僅具有藝術價值，更呈現了中國傳統文化，體現人們對光明、自由及新生活的勇敢追求。

辛亥革命志士後裔萬學工也到展覽現場。他表示，這些實物、資料承載著辛亥革命歷史記憶，傳承了辛亥首義文化精神。

「辛亥革命實物捐贈特展」至今已連續舉辦9年，今年捐贈數量達到歷年之最。辛亥革命博物館保管研究部主任胡偉表示，今年受新冠肺炎疫情影響，許多身處海外的華僑華人收藏家無法來到武漢，但仍克服重重困難，幾經周轉，把實物、資料寄到辛亥革命博物館展出。

「捐贈活動讓許多散落世界各地的辛亥革命實物得以匯集，加強了社會公眾對辛亥革命文物保護的認識，有利於弘揚辛亥首義精神。」他說。