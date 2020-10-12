上海樂高樂園區 落戶金山楓涇

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據上海市金山區9日發布的消息，上海樂高樂園度假區項目商務磋商已順利完成，將落戶金山楓涇。

新華社報導，上海樂高樂園度假區項目自去年11月6日簽訂初步投資合作協議以來，合作各方進入正式合作協議的商務磋商階段。儘管受到全球新冠肺炎疫情影響，各方始終無法面對面交流，但是各方克服各種困難，通過電話會議、郵件溝通，堅持推進協議磋商。日前，項目正式合作所有協議已經各方確認，全面達成一致。至此，項目商務磋商順利完成。

上海樂高樂園度假區投資5.5億美元。項目將落戶金山區楓涇鎮，由樂高主題樂園和一座不少於250個房間的全場景式樂高主題酒店構成。

上海市金山區相關負責人表示，此次樂高樂園選址金山，不僅有利於滬浙經濟對接，更好促進長三角更高質量一體化發展；也有利推動上海形成「東有迪士尼、西有樂高」的主題樂園布局。

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