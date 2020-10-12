上海樂高樂園區 落戶金山楓涇

「刷爆朋友圈的Tuber瀏覽器到底什麼來頭？」一篇對「Tuber瀏覽器」的介紹文章推波該瀏覽器在短時間內下載衝破5百萬次。自稱通過主管部門的審核，獲得上線經營許可的「Tuber瀏覽器」真的能打開中國網民對外的自由之窗嗎？史丹福大學的調研發現，即便是幫網民拆了「防火牆」，大多數中國人也並不愛去「牆外」看看。

2020-10-11 17:14