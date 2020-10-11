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中國進博會加強防疫 入境參會者集中隔離14天

中央社 / 上海11日電

第3屆中國國際進口博覽會11月初舉行，相關防疫辦法今天公布，所有入境參展參會者須在指定賓館實施14天的集中隔離，入境加上隔離期間共須接受3次核酸檢測。

中國國家主席習近平過去2屆都出席進博會開幕式。本屆進博會11月5日至10日在上海舉行，正當2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能再流行的秋冬季節，進博會官方微信今天發布的防疫措施顯得頗為嚴格。

對於本屆進博會入境參展參會人員，入境前，要有14天的自主健康監測；入境時，要做健康申明、體溫檢測和核酸檢測；入境後在指定賓館實施為期14天的集中健康隔離觀察，在第5天和12天分別再次進行核酸檢測，檢測均為陰性且隔離期間無異常者可自行參展參會，在會場內需戴口罩。

上海市制定「第三屆中國國際進口博覽會新冠肺炎疫情防控總體方案」，實施5項措施：全程閉環管理、全鏈條可追溯、全量核酸檢測、全部查驗准入、全面環境消毒，並對參展參會人員按照「國境、城市、區域、展區」4類分類管理。

其他不是從境外進入的人員，包括展區工作人員在內，也都必須在首次入館時持有7天內有效的核酸檢測陰性證明。

受到疫情影響，今年將控制人流及現場活動的規模和數量，展區內也不零售冷凍生鮮食品，禁止試吃未經全熟加工的冷凍生鮮食品。

進博會舉行期間，上海方面還將加強對全市發燒門診和藥房可疑病例的監測。

上海 疫情 新冠肺炎

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