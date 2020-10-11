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蘭州承諾免費治療布氏病患者 加快搬遷肇事廠房

中央社 / 台北11日電
中國甘肅蘭州近期因廢氣外洩導致周邊居民感染布氏桿菌病。蘭州官方說，將安排民眾免費受檢治療，「終生負責」。肇事藥廠除承擔診療補償資金，也將設立後續治療的專項資金，並搬遷廠房。 圖／取材自澎湃新聞
中國甘肅蘭州近期因廢氣外洩導致周邊居民感染布氏桿菌病。蘭州官方說，將安排民眾免費受檢治療，「終生負責」。肇事藥廠除承擔診療補償資金，也將設立後續治療的專項資金，並搬遷廠房。 圖／取材自澎湃新聞

中國甘肅蘭州近期因廢氣外洩導致周邊居民感染布氏桿菌病。蘭州官方說，將安排民眾免費受檢治療，「終生負責」。肇事藥廠除承擔診療補償資金，也將設立後續治療的專項資金，並搬遷廠房。

肇事的中牧蘭州生物藥廠日前曾啟動賠償，從人民幣3785.64元（約新台幣1萬6110元）起，分4個等級賠償受害者。不過有民眾擔心日後身體仍有症狀，希望相關部門能提供終身免費追蹤治療的福利。

中共蘭州市委機關報蘭州日報11日引述當地衛健委官員表示，中牧蘭州生物藥廠事發後主動承擔主體責任，配合做好善後，足額落實檢測治療和補償賠償資金。另外，也同時設立後續處置專項基金，保障後續檢測治療等費用。

報導表示，當地政府引導民眾受檢，並在醫院進行免費、便捷的健康檢測和規範化治療。

報導指，截至10日有2萬6146人免費受檢，複核確認陽性的3669人。官方將檢測時間延長11月30日。

報導也表示，對於複檢陽性的民眾，會做好免費治療和長期健康隨訪，做到「終身負責」，相關檢測診療費用責令蘭州生物藥廠全額保障。

報導指，肇事的蘭州生物藥廠生產廠房已拆除完畢，正進行土壤消毒和檢測，會儘快公布結果。另外，整個工廠的搬遷工作也正在加快推進。

布氏桿菌病主要在動物間傳播，通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節或背部疼痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱，嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟等其他器官或系統。

資料顯示，這種疾病可演變成慢性疾病，並可持續多年，治療痊癒後仍可能復發。

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