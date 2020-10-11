用25萬元上網賣掉剛出生女兒 狠母涉拐賣兒童罪判囚5年
早前，大陸河北一名母親以人民幣6萬元（約新台幣25萬）價格，在網上將剛剛誕下的親生骨肉賣出，此後她被警方逮捕。日前，北京西城法院作出判決，依拐賣兒童罪判這名狠心母親有期徒刑5年，並處罰金人民幣5萬元（約新台幣21萬）。
齊某夫婦二人結婚後一直沒有孩子，他們的網友蘆某剛好表示，想賣掉即將出生的孩子。雙方達成協議，待孩子出生後，就以人民幣6萬元（約新台幣25萬）價格完成這筆交易。2018年6月，蘆某在河北一間醫院誕下女嬰，齊某獲悉後前往支付人民幣6萬元（約新台幣25萬），並將女嬰帶回北京西城區撫養。
案件半年後告破，2019年1月，蘆某和齊某先後被警方拘捕。公訴機關認為，蘆某以非法獲利為目的，出賣親生子女，齊某非法收買蘆某子女，應分別以拐賣兒童罪、收買被拐賣兒童罪追究刑事責任。
在開庭期間，蘆某辯護人表示，蘆某因個人缺乏單獨撫養女兒的能力，才將女兒交予李某。其在將女兒交予他人前，也考慮過對方是否具有撫養目的和撫養能力，將女兒交予李某後，也幾次聯繫齊某了解女兒情況，其收取人民幣6萬元（約新台幣25萬）「營養費」是為了還債、補貼家用和維持生活。齊某辯護人則說，齊某確因不能生育才收買孩子，對孩子無虐待行為，事發後也未曾阻礙解救，對社會危害性較小。
法院認為，蘆某以非法獲利為目的，收取遠高於營養費的高額費用，出賣親生子女，其行為已構成拐賣兒童罪，依法應予懲處；齊某收買被拐賣的兒童，其行為已構成收買被拐賣兒童罪，依法應予懲處。鑑於二人到案後能如實陳述事實，齊某不阻礙對孩子進行解救，可依法從輕處罰。
北京西城法院近期作出判決，依拐賣兒童罪判處蘆某有期徒刑5年，並處罰金人民幣5萬元（約新台幣21萬）；依收買拐賣兒童罪判處齊某有期徒刑1年，緩刑1年。
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文章授權轉載自《香港01》
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