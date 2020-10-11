幫學生擔保 山東退休師四處打工還債

山東臨沂一位退休老師李中隨，日前為以前的學生當擔保借貸18萬元（折合約新台幣766832），沒想到學生失聯，所有債務要由他償還，逼得他四處打工還債。李中隨說，「她要是真有困難，還不上就還不上吧，我不希望她是一個騙子」。

縱相新聞報導，今年63歲的李中隨，當了41年老師，當事的女學生禹某正是他第一屆學生。李中隨稱，雙方已有十幾、二十年沒有見面了，印象裡，禹某是一個「很實在的人，學習成績非常優秀，各方面都非常不錯」。

2017年6月，禹某帶著辦理貸款的業務員找到他，稱自己的兒子在國外學飛機駕駛員，學費周轉不來，讓李中隨做擔保進行一筆貸款，李中隨說：「我也問了貸款的人，他說一個月以後，會把擔保信息全部換成我學生的，和我沒有任何關係。」

但到了還款時間，銀行卻給李中隨打電話稱，擔保信息一直沒更改，禹某則將李中隨的微信拉黑，電話也再沒接過。李中隨曾去禹某的村子找過她，但也無功而返：「我也找了他們村的村支書，村支書也借了她5萬，也聯繫不上。」

李中隨指出，自己共幫禹某擔保借貸18萬，其中在借貸機構擔保14萬，此外，他還幫禹某做擔保向自己的朋友借款4萬。

隨著禹某失聯，借貸公司、朋友接連找到李中隨甚至將其告上法庭。在銀行卡被凍結後，李中隨只能用各種方式籌款：「我退休了，收入靠打工，去內蒙打工撿過土豆、去威海壘過石壩、還在臨沂的物流城給人裝過車。」

他前前後後共借款6萬多，幫禹某還了10萬多的貸款，「現在欠銀行的、貸款的這些錢都還清了，但是（為了還貸）向朋友借的錢還沒還清」。

直到現在，在李中隨看來，學生可能是真的有苦衷，他說當初家裡反對他幫禹某還錢，但到後來更多是安慰，「特別是我愛人，說就當這些錢丟了，咱們（初衷）是做好事，別太自責」。

網友評論，「這件事給大家一個教訓，絕不能擔保」、「老師是好老師，但希望這個學生也還是好學生」、「老師對你不薄，你卻把老師推下深淵，你還有良心嗎？」、「平時從不和老師來往，一來就借錢，這不是明顯已欠了一屁股債了？」