Tuber瀏覽器開自由之窗？ 先遵守「九不准、七底線」

「刷爆朋友圈的Tuber瀏覽器到底什麼來頭？」一篇對「Tuber瀏覽器」的介紹文章推波該瀏覽器在短時間內下載衝破5百萬次。自稱通過主管部門的審核，獲得上線經營許可的「Tuber瀏覽器」真的能打開中國網民對外的自由之窗嗎？史丹福大學的調研發現，即便是幫網民拆了「防火牆」，大多數中國人也並不愛去「牆外」看看。

德國之聲報導，部分用戶通過YouTube等渠道表示，該軟件下載時要求用戶進行手機號碼實名認證，並承諾遵守中國官方有關網路管制「九不准」和「七條底線」的規定。

按照中國網信辦的說法，「九不准」的範疇包括危害國家安全，洩露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一，損害國家榮譽和利益以及煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的信息。「七條底線」包括法律法規、國家利益、社會主義制度、社會公共秩序和道德風尚等底線。

YouTube用戶「田間士」在相關新聞下評論稱「我一看要手機註冊就刪掉了」。更有許多用戶表示，Tuber瀏覽器的推出是中國當局「釣魚」之舉，通過提供有限自由瀏覽互聯網的服務，將所謂違法瀏覽境外互聯網內容的用戶一網打盡。

北京的互聯網技術專家科比表示，Tuber這類的所謂免VPN翻牆瀏覽器其實早就存在，但之前大多是技術公司獲取用戶個人信息的工具。這類瀏覽器多在用戶協議中明確指出提供方可以收集用戶信息，不用特別通知。

報導指出，Tuber的出品方是奇虎360旗下的一家企業，通過第三方安卓商店提供下載服務。而奇虎360是中國最大的網路安全技術公司，該軟件曾經被下載了數百萬次，目前在應用商店中也完全找不到這款瀏覽器。中國國內互聯網的搜索也找不到任何有關Tuber瀏覽器的信息。