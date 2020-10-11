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大學通識課教女德 「男尊女卑」引發師生互懟

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
北方民族大學通識課「中國傳統文化」，連續三節課向學生宣講「女德」。(取材自紅星新聞)
北方民族大學通識課「中國傳統文化」，連續三節課向學生宣講「女德」。(取材自紅星新聞)

有網民爆料稱，北方民族大學通識課「中國傳統文化」，連續三節課向學生宣講「女德」，課程有「男尊女卑」、「男女有別」、「婦行」、「成也女子，敗也女子」等內容，引發網民熱議。對此，校方表示已成立調查小組，依規嚴肅處理，並對課程內容進行糾正。

紅星新聞報導，爆料網民在微博發出「中國傳統文化」課堂照片的教學PPT截圖後，引發網民熱議。有網民表示，該老師所表達的女性觀點過於愚昧且極端，不適合在大學課堂上教授給學生。也有網民認為，無法從幾張PPT截圖就對老師的整個授課內容下判斷。

報導指出，「中國傳統文化」是北方民族大學開設的通識教育課程，全校學生均可選修。校方微信公眾號的課程介紹表示，女德教育中的孝順長輩、尊重丈夫、善教子女、勤儉持家、溫柔謙和等優良品德，是能夠挽救世道人心的靈丹妙藥。

據了解，教授「中國傳統文化」課程的任姓女老師，是該校管理學院專任教師，教授會計學、財務管理學等學科，她曾在自己發表的「我愛傳統文化——愛心的培養」論文中稱，「學習傳統文化男性國民一定要重視擇妻，妻子的良莠關乎子孫後代的丕泰」，並表示有意在大三開設公選課「女性修身學」，和女大學生探討對婚姻的認識和家庭責任意識。

「我上過這門課，這個老師對女性的觀點我無法認同。」一名自稱是該校學生的網民稱，任姓老師在課堂上提過「擇妻」說，她無法認同這個觀點，因為一個人的好壞全都歸結到妻子身上，「太極端、片面了」。另一名學生說，老師曾舉例夫妻吵架時，岳父岳母要對女婿特別好，女婿才不會把火發到女兒身上；但她認為，夫妻吵架，難道不應從雙方自身找問題去解決嗎？

有學生稱，任姓老師對學生富有責任心，但教學內容上往往偏激，有時同學會在課堂上和她「懟」起來。但也有修過此課的畢業生說，老師講過這些，「但並沒有強迫學生一定要遵循或者照做」。

北方民族大學官方微博9日發布情況說明稱，校方已就此事成立調查小組，將根據調查結果，依規嚴肅處理。任姓老師則尚未回應。

北方民族大學通識課「中國傳統文化」，連續三節課向學生宣講「女德」。(取材自紅星新聞)
北方民族大學通識課「中國傳統文化」，連續三節課向學生宣講「女德」。(取材自紅星新聞)

北方民族大學通識課「中國傳統文化」，連續三節課向學生宣講「女德」。(取材自紅星新聞)
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傳統文化 夫妻

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