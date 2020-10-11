黃麴霉素超標！吃冷藏1年酸湯子 黑龍江1家族7死2命危

黑龍江雞西市雞東縣近日發生一宗集體食物中毒並致多人死亡案件，一家九口至少已有7人死亡，另外2人仍在搶救中：據悉，是食用自製的「酸湯子」後出事，食材在冰箱冷藏長達一年時間，黃麴霉素嚴重超標。

香港01報導，雞西市雞東縣興農鎮某社區王姓居民及其親屬共9人在家中聚餐，期間共同食用自製的「酸湯子」；豈料事後發生集體食物中毒意外，造成7死悲劇。

報導指出，經當地公安機關刑事技術部門現場提取物檢測，「酸湯子」未被查出有氰化物、毒鼠強等有毒物質，排除人為投毒可能。惟經醫院化驗檢測，「酸湯子」中的黃麴霉素嚴重超標，故初步判定為黃麴霉素中毒。當局調查發現，製作「酸湯子」的食材被放在雪櫃冷藏長達一年時間，疑似由於引起食物中毒。

報導稱，黃麴霉素是一種有強烈生物毒性的化合物，常由黃麴霉及寄生麴霉等另外幾種霉菌在霉變的穀物中產生，如大米、豆類、花生等，號稱是目前為止最強的致癌物質。

綜合陸媒報導，「酸湯子」是一種源自滿族傳統食品，流行於遼寧東部、吉林東南部和黑龍江東部，是以玉米水磨發酵後製成的一種粗麵條樣的主食。