中國最貴！上海一套別墅法拍近4億
阿里拍賣日前推出「中國法拍房一周速遞」，各地的法拍房情報刷新網民的視野。杭州拱墅區西岸花園11幢2單元804室，88平方米的房產拍出426萬元；上海浦東新區花木路1883弄一套2層別墅，576平方米最後9522萬（約新台幣4億）成交，登上全國最貴拍法拍房地位。
錢江晚報報導，全國最受關注的法拍房是杭州拱墅區西岸花園11幢2單元804室，一個不大有名的小區，一套88平方米的房產。但是它擁有了5.8萬人次的圍觀流量，涉刑資產從1元起拍，一路拍到426萬元。算下來單價也差不多5萬元。
而全國最貴的法拍房則是在上海浦東新區花木路1883弄147號一套576平方米的兩層別墅。從拍賣公告上可見，這套房產被多家法院輪候查封。起拍價是5622萬元，8人參拍，86次競價，最後9522萬元成交。
花木路1883弄147號就是大名鼎鼎的御翠園別墅區。御翠園雄踞上海浦東中心地帶，毗鄰上海世紀公園，與陸家嘴金融貿易區、張江高科技園區、金橋出口加工區、外高橋保稅區前後呼應。御翠園位處全市主要交通網絡核心，匯集了磁浮鐵路、地鐵二號線和高速乾道等重要樞紐。
據阿里拍賣數據，上周對法拍房最熱情的居然是中西部地區，四川瀘州以419套上拍位居。而重慶以成交138套成為最愛法拍房的第一名。杭州上周成交55套，位居全國第四。
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