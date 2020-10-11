為留美兒辦婚禮 反美「國師」遭酸爆

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，被視為官方「御用」美國問題學者，近日他在內蒙古錫林浩特市，為曾留學美國多年的兒子和媳婦舉行盛大婚禮，引來網友熱議；有人戲稱他「反美是工作，送兒赴美是生活」，不過也有網友說，「網上這波抹黑攻擊金教授的行為，應該是一起有組織有策畫，有幕後勢力支持，有針對性的對愛國人士的定點狙擊。」

對網友的抨擊，金燦榮表示不希望把家人的事扯到公眾討論，不會回應無聊和低格調的網上言論。

綜合媒體報導，在新浪微博和推特，有網民上傳金燦榮和親家夫婦出席子女婚宴的照片。據報導，金燦榮之子金君達，現為中國社會科學院助理研究員，曾在清華大學蘇世民學院當博士後，赴美留學獲波士頓大學政治學系博士學位。

報導指出，網友之所以酸言酸語，主要是金燦榮因為經常發表「中美關係變差並不可怕」等言論而著稱，強調中國目前在經濟和軍事力量上已毋須再顧忌美國。金燦榮從1992年就到美國做訪問學者，之後長期研究美國政治和中美關係，對美國社會有相當的瞭解。他被指是「國師」，在中美對抗中，一直扮演「反美先鋒」的角色。

據報導，金燦榮娶媳被熱議，有人戲稱他「反美是工作，送兒赴美是生活」、「美國那陰險，你讓兒子和兒媳婦去美國幹啥？」、「怎麼臉皮這麼厚呀……天天說美國不好，還讓自己兒子留美得個博士再回去…應該吐出來」，但也有人說：「中國的大多數國際關係學者都在美國受過教育，這有甚問題嗎？」