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中國翻牆瀏覽器暴紅 Tuber上架一天「被消失」

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
獲得官方特准上市的實名翻牆瀏覽器Tuber已正式上市，但此瀏覽器的實名訪問記錄將受到嚴格控管，有些敏感詞的搜索也會遭到遮罩。（取材自推特)
獲得官方特准上市的實名翻牆瀏覽器Tuber已正式上市，但此瀏覽器的實名訪問記錄將受到嚴格控管，有些敏感詞的搜索也會遭到遮罩。（取材自推特)

中國網路近來出現一款名為Tuber的瀏覽器，聲稱可以合法瀏覽境外網站谷歌、臉書，推出後暴紅受到網民熱烈下載。但網友抱怨「這翻牆工具是閹割版的」，因為敏感關鍵字仍被官方屏蔽，無法查詢。該瀏覽器引發討論後，僅一天半時間便遭全面下架。

中央社報導，這款Tuber瀏覽器是由「上海豐炫資訊技術有限公司」製作，聲稱已通過相關主管部門的審核，獲得上線經營許可。這款瀏覽器可「一鍵訪問YouTube，隨時隨地瀏覽海外油管（YouTube）視頻（影片）、Netflix熱劇、臉書Facebook、推特Twitter、ins（instagram）、抖音海外版tiktok、Twitch直播加速等，支持油管視頻下載」，但必須註冊手機號碼才能下載。

該App在9日上架，截至10日中午，這款瀏覽器光是在小米App平臺顯示的下載量，已達560萬次，其他平台也受到熱捧。而「環球時報」英文版記者白雲怡更在推特上發文稱，「這是對中國開放的重要一步」。

但在下載前，業者卻列出了內含「七條底線」及網路「九不准」的「用戶守則」，像是社會主義制度底線、國家利益底線、社會公共秩序底線，以及「顛覆國家政權、破壞國家統一」等行為。且強調一旦違反將無條件封號，並將違法行為和上網記錄提交有關部門備查。

但根據中國網友反映，這款瀏覽器確能進入這些上述網站，但輸入「六四」、「習近平」、「反送中」等中國官方平日即封禁的關鍵詞，還是搜尋不出結果。

對此，網友抱怨下載瀏覽器還要註冊手機號，就讓人覺得奇怪。認為如果這款瀏覽器只提供殘缺的功能，還不如不下載，用回原本的VPN還可靠得多。許多網友評擊「被耍了」、「這翻牆工具是閹割版的」。但也有網友說，這「萬里長城」（官方網路防火牆）哪是那麼容易說推倒就推倒的。

香港01報導，Tuber瀏覽器10日下午被發現已經在各大應用商店中全面下架，即使已經下載亦只會停留在「系統維護中」的狀態。此外，「Tuber瀏覽器」、「Tuber」等關鍵字在微博、百度等網站上被屏蔽，官方網站被關閉，官方微博亦已悄悄改名。

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