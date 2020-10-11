男子直播性侵未成年少女？警方證實是色情表演 10人被刑拘

大陸網上早前瘋傳一段長約30分鐘的短片，內容是雲南文山州文山市有男子直播疑似性侵未成年少女，男子更宣稱是花錢「找少女破處一男三女一起玩」。文山警方在周六（10日）通報案件告破，實情是網絡色情直播犯罪集團進行的色情直播表演，有10名疑犯被刑事拘留。

據此前報導，短片共出現一名男子及三名體態相當年輕的女子。據網友透露，短片是在一款成人App上發現，男子在鏡頭面前宣稱在雲南文山市，花費人民幣9000元（約新台幣3萬）找來初中女生直播「驗貨」處女。

有網友以文字描述短片的內容，「女生全程哭鬧喊痛，十分痛苦、無助、不知所措。旁邊還站有兩外兩位疑似未成年人，被男方威脅、脅迫，要求她們對著鏡頭脫內褲，並且協助該男子強行按住幼女」、「男主播聲稱與其他兩位女生也發生過性關係，表演『驗貨』也不是第一次」、「兩（另）外兩位疑似未成年女性的女生似乎是被脅迫的，在鏡頭面前不願意脫下內褲，男子強行扒下來」、「該男子還用棉簽、手指故意摳女童下體，並展示給鏡頭觀看，用衛生紙擦下體血、「硬摳出處女膜直播展示」。

警方通報則指，經查後網傳短片是以代某（四川江安人）、李某（廣西陸川人）為首的網絡色情直播犯罪團伙，為牟取非法利益，在四川、廣西等地組織色情直播表演。短片中所謂的「文山初一女生」，實際是代某的前女友張某燕（20歲、四川長寧人）。

文山警方在四川及廣西警方的支持配合下，先後在四川宜賓市、江安縣和廣西百色市抓獲5男5女共10名疑犯，均為成年人，並搗破3處犯罪場所。

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文章授權轉載自《香港01》