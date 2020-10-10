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港商Bossini創辦人孫女抽脂亡 韓媒：醫療疏忽警擬起訴

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港服裝品牌Bossini創辦人羅定邦的孫女羅貝兒，今年1月底到韓國一間整形診所接受抽脂豐胸手術期間昏迷猝死。（星島日報）
香港服裝品牌Bossini創辦人羅定邦的孫女羅貝兒，今年1月底到韓國一間整形診所接受抽脂豐胸手術期間昏迷猝死。（星島日報）

香港服裝品牌Bossini創辦人羅定邦的孫女羅貝兒，今年1月底到韓國一間整形診所接受抽脂豐胸手術期間昏迷猝死，其丈夫曾到韓國的法院正式向涉事的美容醫生索取賠償，其後撤訴。警方完成初步調查，涉事整容診所職員有醫療疏忽，將提出起訴。

韓媒MBC報導，問題出在羅貝兒使用的鎮靜劑異丙酚，懷疑診所於手術前沒有進行藥物檢查，另外，負責手術的醫生非整形外科，而是骨科外科醫師，現場也沒有麻醉科醫師。

至於為羅貝兒轉介手術的中介公司，疑未有完成整個登記程序，南韓的醫療機構以至中介公司，安排外國人往南韓接受手術前都要向當地政府登記。警方或以涉專業疏忽及違反醫療法等罪名起訴參與手術的人等。

1月底，羅貝兒在涉事整容診所Ollim Plastic Surgery接受抽脂，一名涉事醫生向警方承認，手術當時沒有麻醉師在場，期間羅貝兒曾出現劇烈疼痛並不停抽搐，主診醫師指示向她兩次注射鎮定劑。當主診醫生移除她的左臂脂肪時，她的血氧飽和度銳減80%，臉色蒼白、嘴唇變藍。救護車到場後，羅貝兒在進行搶救時一度口鼻出血，一小時後宣告不治。

Bossini（堡獅龍）於1987年在香港開設第一間服飾專賣店，1993年堡獅龍國際集團有限公司在香港聯合交易所正式分拆上市，成為港澳最大的服裝零售連鎖店的巨頭。近年，Bossini品牌不斷邁向國際，分店遍布新加坡、台灣、大陸等地。

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