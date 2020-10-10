最小考古家！四川5歲小男童發現恐龍足跡

四川盆地北部邊緣首次發現恐龍足跡，發現者竟是一位5歲男童，他在「十一」長假期間返鄉，發現老家石板上的「腳印」，一眼認定為恐龍的足跡，也是目前大陸首次發現恐龍年齡最小者。

騰訊網報導，大陸地質大學副教授邢立達率領古生物團隊，在四川通江縣毛浴鎮境內發現恐龍足跡，源於一位5歲小朋友楊哲睿，他於10月1日返鄉到山石上看到有不少當地人俗稱的「雞腳印」，但從小喜歡自然科學的他，尤其對恐龍感興趣，看到這些腳印後，當場大喊是「恐龍足跡」，且清楚地說出了恐龍類別。

家人起初半信半疑，楊哲睿的媽媽將圖片視頻傳給北京專家，10 月10日，北京和自貢恐龍博物館專家一行抵達現場並確認。在一塊面積約20平公尺的石頭表面，共發現五個足跡，專家判斷為白堊紀早期恐龍，距今約1.3億年。

自貢恐龍博物館原館長彭光照看了現場後認為，本次發現，為光霧山-諾水河世界地質公園增添了新的亮點，此前在巴中市南江縣發現過恐龍化石，但發現恐龍足跡在巴中甚至四川北部尚屬首次。

專家認為，相較於恐龍足跡的發現，更令人驚喜的是，最先發現者為一個5歲小孩，這也是目前大陸首次發現恐龍年齡最小者。這是自然科學普及和素質教育巨大成功的表現，古生物學雖然是小學科，但未來可期。

這組足印為獸腳類，行跡清晰，步幅較大，說明行走速度相對較快，足跡長約35釐米，每個足跡有三個趾，專家據此測算其體長4公尺。周圍可能還會相繼發現更多的恐龍足跡。