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一隻羊引發殺機！內蒙古3死2傷 民警調解不幸身亡

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
內蒙古呼和浩特市武川縣二份子鄉黑浪壕村63歲村民馬某貴，9日因自家一隻羊走失與鄰居王某生發生糾紛，憤而持刀傷人，造成三人死亡，兩人受傷。示意圖／ingimage
內蒙古呼和浩特市武川縣二份子鄉黑浪壕村63歲村民馬某貴，9日因自家一隻羊走失與鄰居王某生發生糾紛，憤而持刀傷人，造成三人死亡，兩人受傷。示意圖／ingimage

內蒙古呼和浩特市武川縣二份子鄉黑浪壕村63歲村民馬某貴，9日因自家一隻羊走失與鄰居王某生發生糾紛，憤而持刀傷人，造成三人死亡，兩人受傷。嫌犯目前已被抓獲，傷者均被送往醫院救治，案件正在進一步偵辦中。

內蒙古晨報報導，二份子派出所一位民警及王某生被捅倒後當場死亡，王某生的姊姊在送醫途中死亡。另兩名傷者中，一名是黑浪壕村村黨支部書記兼村主任，另一名是死者王某生的哥哥。黑浪壕村王姓村長表示，王某生的姊姊在包頭市達茂旗生活，來村裡是參加親戚家的白事。

黑浪壕村村委會李姓文書表示，9日早上8時16分，村民馬某貴報警稱自家丟失了十多天的一隻羊，當天在王某生的羊群裡找到。

隨後，武川縣公安局二份子鄉派出所兩位民警接警後到村裡處置，並立即聯繫了村委會書記、副書記。隨後，李姓文書將馬某貴與王某生二人叫到村委會副書記家裡，對丟羊一事進行調解。在調解過程中，民警與村委會幹部提出多種調解方案，但當事人馬某貴拒不接受。

調解工作持續至中午12時35分，馬某貴突然拔出隨身攜帶的尖刀衝向王某生，派出所一位民警上前制止時被捅倒。隨後，馬某貴又先後將在場的王某生的哥哥、姊姊捅傷。王某生看到後逃跑，那時，黑浪壕村村黨支部書記兼村主任徐某某也隨後被捅傷。最後，在羊圈外的村中間路上馬某貴把王某生捅倒。

民警及王某生被捅倒後當場死亡，王某生的姊姊在送醫途中死亡。

李姓文書說，馬某貴平時不愛多說話，家裡有兩兒一女均在外地生活。49歲的王某生至今單身，與80多歲的母親一起生活。

二份子鄉位於呼和浩特市武川縣西北部，事發的黑浪壕村在二份子鄉靠南部。據介紹，常住人口有30戶，70人，主要以種養殖業為主。

李姓文書說，他看到馬某貴持刀連續傷人後，急忙跑開躲避。圖／取自內蒙古晨報）
李姓文書說，他看到馬某貴持刀連續傷人後，急忙跑開躲避。圖／取自內蒙古晨報）
因為一隻羊，內蒙古發生三死兩傷的凶殺案。圖／影片截圖
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內蒙古 公安

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