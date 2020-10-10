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埋廢墟36天奇蹟生還！「豬堅強」散步有人扶尾 長假千人探訪
2008年汶川地震發生時，一頭埋在廢墟下36天的母豬，救出後被四川大邑縣建川博物館收養，並取名「豬堅強」， 十一長假期間每天有上千人前往探望，「大家看到它都很高興。」
新京報報導，汶川地震時，「豬堅強」靠著雨水和木炭奇蹟般地活了下來，體重由300多斤瘦成了100多斤；建川博物館一養便是12年，館長樊建川給它取了一對名字：小名「36娃兒」，大名「豬堅強」，它成了地震博物館唯一的「活文物」。
「當年它來的時候還挺瘦弱，現在有300斤左右。」博物館副館長何新勇表示，目前他們正嚴格控制「豬堅強」的飲食和體重。每天上午8點半和下午3點，飼養員龔國成會帶著「豬堅強」出去散步一小時，讓牠吃點野草，平時主要餵牠玉米粉。
飼養員龔國成從2015年開始兼職照料「豬堅強」，見證了「豬堅強」的衰老。目前，「豬堅強」面臨著肢體老化、身體長蘚等問題，需要長期用藥。「牠一年不如一年了，現在要人幫忙拽著尾巴才能走路，不然倒下去還爬不起來。」
龔國成表示，近年來看「豬堅強」的人越來越多。探望「豬堅強」不需要門票，平時淡季每天都有四五百人來探望，今年國慶期間每天有一千多人，大家看到它都很高興。
「豬堅強」原先的居住環境是露天的，比較冷。龔國成表示，為了更好地照顧它，建川博物館為它建了新家。2020年1月16日，「豬堅強」搬入了50平方米的新家。
新的「豬堅強之家」被劃分成生活區和參觀區，裡面有介紹「豬堅強」的生平事蹟的圖片和視頻，遊客可以了解它從2008年至2019年間在建川博物館的成長歷程。
「豬堅強」目前已有13歲，大概相當於人類的一百多歲。建川博物館副館長何新勇提到，「我們會一直養，讓它高高興興地活到去世。」
報導說，「豬堅強」去世後會被做成標本，新家也會變成一個小的博物館。
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