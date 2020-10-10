硬闖甘肅月牙泉禁遊區 男不服勸還動手推保安

十一長假結束了，但期間「不文明」的旅遊亂象仍在網路上流傳。近日一段遊客在甘肅月牙泉景區跨過圍欄進入禁遊區，並辱罵、推擠前來制止的保安人員的影片紅了，引發網友熱議。不過，當事保安人員孫先生事後受訪時表示，該遊客是激動了點，但沒有辱罵他。

紅星新聞報導，網傳影片顯示，幾名遊客4日時在鳴沙山月牙泉景區跨過圍欄進入禁遊區，隨後保安前來勸導，但其中一男子情緒激動，並沒有配合返回景區，最後被同行的人推出禁遊區。周圍遊客表示，闖禁遊區遊客沒有配合工作，反而質問和辱罵保安。

該報導事後找到保安孫先生接受採訪，他表示，4日當天他看到一位男子欲跨過圍欄進入禁遊區，「我先喊了幾聲，他可能沒聽清，還是走了進去，我立馬跟著進去，告訴他圍欄區域禁止入內，裡面的人員請原路返回」。

孫先生稱，與這名男子同行的還有四人，但是只有他一人進入禁遊區，其他四位則是跟著保安孫先生進入禁遊區的，「這名男子身邊的一位女性一直在說不好意思，還幫著我勸說，最後把他從裡面拉出來」。

闖禁區男子是否有辱罵保安甚至動手？孫先生說，「不能算辱罵」，對方沒有罵髒話，只是言語激動，態度強硬了點。「後面推我可能是覺得我多管閒事了吧，我也只能言語勸導，不能動手」。

孫先生也表示，他家原本是做生意的，但今年因為生意不好，所以到景區打工貼補家用。十一長假期間，每天都會有幾名遊客翻越圍欄想進入禁遊區，大多經勸導後會乖乖離開，「工作中受點委屈是正常的」。