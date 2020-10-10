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出殯隊伍疑放煙花爆竹驚動黃蜂窩 四川逾10村民遭蜇1人死亡
四川廣安市日前發生一宗黃蜂（又稱為馬蜂等）攻擊村民事件，當時恰逢村內一名老人出殯，惟燃放的煙花爆竹驚動了樹上的黃蜂窩，結果成群的黃蜂出動襲擊出殯人群，導致1人死亡。
事發於10月1日清晨，前鋒區龍灘鎮伍山村一名80多歲因病去世的老人出殯，按當地風俗，逝者出殯時會燃放煙花爆竹。伍山村村支書王先生周四（8日）向內媒透露，襲擊民眾的黃蜂窩就在逝者住處旁一顆10來米的樹上，但現場沒有人見到，抬棺人也已將棺木抬在肩上準備去墓地。他指當時煙花沖得比較高，可能因而驚動了黃蜂。
據介紹，事件中共有10多名村民遭蜇傷，除幾名傷情較輕的村民可在村衛生室治療外，有8人需要送醫救治，其中一名60多歲的抬棺人傷情較重，終因腦出血，經搶救無效死亡。目前，其餘傷者均已出院。
事後，消防人員在村內排查並消滅了另外五六處黃蜂窩，報道指當地消防大隊近日已接到20多宗摘取黃蜂窩的村民求助。而除了消防部門，廣安藍天應急救援隊也接到多宗同類求助。救援人員提醒，每年9至10月是被黃蜂蜇傷的高發期，民眾如發現居住區域或人常出沒區域有黃蜂窩，應第一時間向消防部門或當局匯報。
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文章授權轉載自《香港01》
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