香港第一宗「起警底」案件 電訊員判3罪還押

33歲前電訊公司男技術員涉使用公司電腦系統，「起底」多名警員及警員家屬個人資料後，將一名督察家屬資料傳給Telegram報料群組等，案件昨於區域法院裁決。法官表示，被告未獲授權下透過公司電腦作網上起底，裁定他3項不誠實獲益而取用電腦罪名及一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料均罪成，但另一項遊蕩罪則不成立，還押至11月3日判刑。本案為首宗經審訊後被定罪的針對警員網上起底刑事案件。

明報報導，被告陳景僖（33歲）為前香港電訊有限公司職員，他早前否認5項控罪，昨聽取裁決時一直木無表情。法官姚勳智稱控罪嚴重，監禁無可避免，先待索取被告背景報告再判刑。

姚官在書面裁決書指出，案發時有大學程度的被告於香港電訊擔任技術員，公司經理庭上供稱被告從未獲授權及毋須在工作中接觸該些客戶資料，故無論被告行為是出於「無謂無聊、或旨在打算確認某些資料的準確性，抑或是個人認為某些人做法不對而希望別人不與該人來往等等」，被告非但無履行職務，更違背公司信任，故裁定3項不誠實地獲益而取用電腦罪成立。

據報導，判辭又引述被起底的男督察父親陳先生供稱，得知自己遭起底後，擔心自己及家人安全，又稱因居於較低層，擔心出入，自己會特別小心。陳的心理報告顯示，被起底後受心理困擾，包括感到無助、脆弱及緊張自己和家人安全。

報導引述姚官指出，辯方只爭議陳有否因而蒙受心理傷害，但毫無疑問被告行為令陳受心理傷害，故裁定一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪成。

67人涉起底被捕

根據警方數字，自去年6月至今，有超過3700名警務人員及親友遭起底及被使用相關資料犯案，已拘捕67人涉起底或違法使用起底資料，部分人涉煽惑公眾妨擾及煽惑謀殺等罪名，另有3宗涉違反高等法院就起底或網上煽動暴力的臨時禁制令，將排期在高院審訊。