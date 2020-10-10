由盈轉虧了！港中旅擬出售嵩山少林景區全部股權

香港中旅國際投資公司發布公告稱，擬掛牌出售港中旅(登封)嵩山少林文化旅遊有限公司的51%股權。

市場好奇，嵩山風景名勝區中，包括少林寺在內各界耳熟能詳的旅遊「金雞母」，為何港中旅要放棄這塊在旅遊界被認為是金字招牌的大餅？

河南商報報導，公告顯示，港中旅(登封)嵩山少林文化旅遊公司主要從事發展及經營位於河南省嵩山的景區，包括古代寺廟、名勝古跡、地質公園、古代書院及瀑布等。

對於出售原因，香港中旅稱，受到疫情影響，港中旅(登封)嵩山少林文化旅遊公司的恢復相對較慢，今年上半年收入比去年同期大幅下跌，由盈轉虧。

香港中旅稱，倘若潛在出售事項最終落實，將有利於集團優化屬下自然人文景區目的地資產組合，提升資產周轉率和提高現金回流，進一步提高公司可持續發展水準。集團擬利用潛在出售事項所得的淨款項，作為集團一般營運資金用途或用於可為股東提供更佳回報的旅遊目的地投資。

據查，港中旅入主經營嵩山風景名勝區已有10年之久。自2009年12月25日起，獨家管理及經營嵩山風景名勝區轄下的少林景區、中嶽景區及嵩陽景區門票銷售、代收銷售收入及停車場業務，為期40年。

在接手後的第一年，2010年港中旅曾對嵩山景區全面整合，透過一系列措施，使嵩山景區的經營業績有了新突破，2010年接待人數260萬人次，收入人民幣1.74億元，各項經營指標創歷史最好水準。同時，在遊客接待人數上首次超過黃山、峨眉山。

報導稱，出讓股權或許真的和經營虧損有關，除了嵩山少林景區出現經營虧損，港中旅旗下多個景區均出現類似情況。