湖北世界最大關公像遭官方點名違建 恐將不保

三國重地湖北荊州古城為發展觀光產業，2014年耗費鉅資在「荊州關公義園」打造一座總高58公尺，號稱全球量體最大的青銅關公像，8日遭大陸住房和城鄉建設部發文指其違反《荊州歷史文化名城保護規劃》有關規定，破壞了古城風貌和歷史文脈，必須進行「整改」。

荊州關公義園座落在荊州旅遊投資開發集團有限公司的「荊州古城文化園」內，2014年還曾入選大陸國家優選旅遊項目，2015年納入中國文化產業重點項目庫。

荊州關公義園最亮點就是號稱世界最大的關公聖像。這尊關公聖像是2008年北京奧運「福娃之父」、大陸著名藝術大師韓美林的收山之作。

大陸住房和城鄉建設部8日通報稱，近期該部會同有關部門對媒體和群眾反映強烈的湖北省荊州市巨型關公雕像項目和貴州省獨山縣水司樓項目進行了調查。

為切實加強大型城市雕塑建設管理，堅決治理濫建巨型雕像等「文化地標」現象，現對湖北省荊州市巨型關公雕像項目和貴州省獨山縣水司樓項目予以通報。

通報要求湖北、貴州省住房和城鄉建設廳要結合職責配合有關部門跟蹤指導荊州市、獨山縣做好巨型關公雕像項目和水司樓項目整改。

上海《澎湃新聞》報導。對於住建部的前述通報，湖北省住房和城鄉建設廳9日表示，「我們高度重視這個事情，正在研究和處理的過程中，後續情況會及時向社會公布。」

但該雕像未來究竟如何進行整改？該雕像的投資建設方荊州旅遊投資開發集團有限公司則回應稱，還不清楚。「住建部是什麽意見，我們還沒收到。」