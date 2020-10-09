醫院前車禍醫護竟不管 騎士頭破血流被送14公里外

吉林大學中日聯誼醫院北湖醫院正門外日前發生汽機車對撞，騎士被撞飛血流滿地，汽車駕駛及母親三次進入該醫院尋求幫助，卻無人出來，遭投訴「見死不救」，傷者後來被送14公里外救治；醫院負責人事後稱，「醫師不能脫崗、護士保安也一人一崗；正值假期請理解」。

紅星新聞報導，根據當事人董先生表示，案發當天開車載母親到北湖醫院就診，車輛轉彎行駛到醫院大門外，突然一輛摩托車與他的車相撞。「當時摩托車司機飛出去三、四米遠，腦袋上都是血，流了一地，」他又說，「因事發突然，當時自己和母親都嚇懵了。」

報導指出，董先生隨即撥打了120，並讓母親趕緊進北湖醫院求救。「120電話中告訴我，事發地點離北湖醫院很近，最好是讓醫院出個板車，或者讓醫師或護士出來看看情況，」董先生說，因他也不懂急救知識，不敢貿然去對傷者做處理。

報導稱，莫約10分鐘後，董先生見母親還未求助到院方的幫助，便跑到急診；當時，他母親正在向一名女醫師求助，現場圍著多名醫院護士和保安，卻無一人幫忙去救治傷者。根據董先生提供的視頻顯示，這名值班急診女醫師稱：「快把人送進來呀，我們醫師脫崗屬於醫療事故，得給我們開除。」還建議董先生撥打120急救電話。

心急董先生一再請求醫師不得回應，怒吼：「你們是不是見死不救，一個人也出不來（幫忙）？」這名醫師竟回答：「別跟我說，我在這值崗，我不在大門口！」

無奈之下，董先生再次撥打120，等待近40分鐘後，120急救車將傷者送往14公里外的吉林大學中日聯合醫院總院進行救治。事後向北湖醫院範姓總值班醫師反映此事後，對方坦承「該名黃姓值班醫師確實責任心不強」。