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被爆年收1200萬、兒移民加拿大 胡錫進：太離奇

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電
環球時報總編輯胡錫進。（取材自微博）
環球時報總編輯胡錫進。（取材自微博）

時常在微博與推特上對反中人士開砲的官媒「環球時報」總編輯胡錫進，日前被爆料年收入高達1200萬元人民幣（下同，約179萬美元），且他的兒子已經移民加拿大，與他平常的「愛國」形象相悖。胡錫進昨在微博上發文否認指控，並批評爆料的媒體「不專業也太沒底線」。

據香港01報導，前鳳凰網記者張真瑜日前爆料說，胡錫進的兒子在加拿大生活，因為胡認為「孩子和錢到了國外會更安全」，還先一步指胡一定不會承認，「這種敏感的人一旦說錯話，失去他的工作、職位，就什麼都失去了，這也迫使他去給自己鋪後路」。

張真瑜說，胡錫進自詡是「拿筆杆子的無產階級戰士」，卻有三怕：一是公開財產、二是公開家庭，三是他的黑歷史。

另有報導指胡錫進的社交平台收入每年高達1200萬元，原因是他的發文從不被刪、也不會被封帳號。

胡錫進昨天在微博上表示，上述指控純屬自媒體造謠，指一年收入1200萬元「太離奇，一看就是假的」，他並批評媒體跟著轉傳謠言是「太不專業也太沒底線」。

胡錫進說，最近有關他的謠言越來越多，「有一些力量恨我，想要用誹謗壓垮我」，「這大概是我獲得影響力並且將它用於捍衛國家利益必須承受的代價」。胡表示，這些力量壓不垮他，「我常對自己說：出來混，就要堅強些，心大些」。

報導指，胡錫進兒子移民加拿大的消息，今年5月已經流傳過一次，當時胡回應稱他只有一個女兒，且是中國籍、北京的上班族。

胡錫進 加拿大

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