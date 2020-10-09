長假「有節制狂歡」 外國媒體人：中國已擊敗新冠病毒

美國福布斯雜誌近日刊出由資深外國財經媒體人Kenneth Rapoza撰寫的文章稱，中國的經濟正在回暖，「不用再等世界衛生組織宣布了，中國已經『擊敗』了新冠病毒」。中國官媒則稱剛結束的十一長假是「有節制的狂歡」，中國已經成了疫情下「最安全的地方」。

環球時報引述Kenneth Rapoza在福布斯雜誌撰寫的文章內容，在文章的第一段就開門見山地表示：不用再等世界衛生組織宣布了，中國已經「擊敗」了新冠病毒。這不僅是因為中國的感染曲線是平緩的，而且駐華的大型跨國企業以及在上海和北京的外國人既不害怕，也沒有想匆匆逃離。

Kenneth Rapoza在文中列舉了許多數據，證明中國經濟正從疫情中恢復，他表示，中國的經濟正在回暖，每個月都在改善，而且比絕大多數西歐國家都好。如果西方國家對中國的崛起表示擔憂，那麼「躲在櫥櫃」裡並再次暫停經濟，顯然是無法讓中國慢下來的。

他並將中國比作了一輛飛馳的賽車，而歐美國家則是一輛老式的四缸轎車。「中國正在朝著正確的方向前進」，「相比起來，一些歐洲的國家看起來完全是荒唐的。我們還能再稱這些國家為『發達經濟體』嗎？」

在中國國內，官媒對疫後經濟復甦現象也是大幅報導，特別是剛結束的十一黃金周假期。中國新聞網稱，這段長達八天的「報復性狂歡」假期中，國內很多地方的煙火氣回來了，民眾自發性「戴著口罩去蹦迪」，這是在疫情防控常態化的大背景之下一場「有節制的狂歡」

報導稱，在經歷了近八個月的暫停後，國內的Livehouse、演唱會、音樂節都恢復了，國內很多地方的煙火氣也回來了，全國很多景區迎來一波報復性旅遊。「年味十足」、「連堵車也有春運的感覺」是不少人的感受。

報導並稱一些國外網友投來羨慕的目光。有在國外留學的學生表示，受疫情影響，國外很多地方現在仍然關門不許逛，而中國似乎已經成了這場疫情之下「最安全的地方」。