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網購兔皮幫愛貓「保暖」 挨批殘忍港女反駁：貓都吃兔肉

香港01 / 卡洛兒
一名女網友網購兔皮幫愛貓保暖。 圖／翻攝自fb社團淘寶開心share
一名女網友網購兔皮幫愛貓保暖。 圖／翻攝自fb社團淘寶開心share

「怎麼可以吃兔兔？」很多人都對兔肉說不，動物毛毛商品更加是不能接受。不過有女網友近日在facebook分享自己在淘寶網購入9塊真兔皮，還說「貓貓可以用很久」，激起大量網友留言批評，痛批她殘忍，又指「以為養了寵物會不忍心用呢」，目前帖文已被刪除。

該港女在fb社團「淘寶開心share」發文，分享自己網購得來的「戰利品」，指剛剛購入9塊兔皮，共120元人民幣（約新台幣500元），「貓貓可以用很久」，並分享2張照片，其中一張是將9塊兔皮攤平展示，顏色不一，有灰或咖啡色配白色；另一張照片則是一塊兔皮蓋在一隻貓咪身上，形狀如同整隻兔子的身軀。

一名女網友網購兔皮幫愛貓保暖。 圖／翻攝自fb社團淘寶開心share
一名女網友網購兔皮幫愛貓保暖。 圖／翻攝自fb社團淘寶開心share

帖文一出隨即引起逾千名網友關注，大部份人都批評原po無良殘忍，不知所謂，又指此舉是繼續助長黑心商人虐殺動物及將真兔活剝皮，「其實兔都是動物，覺得用貓毛殘忍，難道用兔毛就不殘忍嗎？」、「養隻兔子的話，是不是可以買貓皮幫兔子取暖」，又說如果是為了保暖，蓋條厚毛巾便可。但另有網友認為大家是雙重標準，「好多圍巾、毛領外套或公仔都是用兔毛做」、「雞都係活生生割頸放血，難道不吃？」

面對網友大量負評，原po似乎還未意識到自己問題，更留言反駁貓貓不但喜歡咬毛，「貓貓不吃素呀；牠平時都有吃兔肉」，不過目前帖文已被刪除。

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文章授權轉載自《香港01》

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