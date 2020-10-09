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專家質疑文物真偽 被剪兩截已喪失經濟價值
有關紅色文獻收藏家符春曉遭竊案，有其他收藏家表示，文物一旦遭破壞，像是被剪成兩截，其經濟價值便喪失。
據港媒報導，香港著名收藏家余麗莎表示，若「紅軍第四軍司令部政治部布告」真是毛澤東真跡，也只是歷史價值高於經濟價值，很難估價。
資料顯示，「紅軍第四軍司令部政治部布告」原長2.83米，共416字，落款日期為1929年1月，布告尾部有毛澤東、朱德、陳毅三人的簽名蓋章、司令部等的圓形印章，內容主要是中共的施政綱領及蘇維埃政權的行為準則。
余麗莎表示，有關中共領導人的文物，因中共黨史館經多年搜索，大部分有價值文物已作為黨史收藏，一般不容易流落民間。她表示，1929年紅軍在江西井岡山建立根據地不久，當時兵荒馬亂，經濟落後，有否如此優質長卷紙張寫布告？又如何能保存下來？都令人存疑。
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