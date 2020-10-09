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豫園古建築 「國潮青年」瘋打卡

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

長假末尾，8日的上海豫園依舊人流如織，三五成群的漢服青年，成為遊客的焦點。到上海旅遊的漢服愛好者王陸琪說，「同袍們（漢服愛好者互相的稱呼）說豫園很適合穿漢服拍照，趁長假我也來『打卡』」。

中新社報導，面對有400餘年歷史的豫園，王陸琪展示一份長長的攻略：去大白兔專賣店掃貨、在喬家栅裡享受傳統松糕配咖啡，逛累了去上海老飯店吃一頓地道上海菜。華燈初上時，以天裕樓為背景，拍幾張美美的漢服照……。

豫園已經成為「國潮青年」的熱門打卡地。

清華大學文化創意發展研究院發布的「國潮研究報告」指出，國潮泛指廣義上的某種消費概念，即國貨群體和帶有中國特色產品的走紅。「國潮聚集」的豫園不僅是「國潮青年」的打卡地，他們對國貨的熱愛更體現在諸多方面。

阿里研究院此前發布的「2020中國消費品牌發展報告」顯示，2019年線上中國品牌市場占有率達到72%，其中醫藥健康、美妝個護、食品行業線上中國品牌市場規模同比增幅位居前三。而在中國品牌尤其是國潮的消費者中，超九成是女性消費者，超半數是「95後」，六成來自三線及以上城市。

上海 品牌 青年

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