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開封「城摞城」 徐場村樂器致富

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
清明上河園的節目表演，演出者戴上黑面紗，作足防疫措施，自護也護人。圖／本報河南鄭州傳真
清明上河園的節目表演，演出者戴上黑面紗，作足防疫措施，自護也護人。圖／本報河南鄭州傳真

「開封有個包青天... 」，傳唱兩岸；而開封市轄下的蘭考縣，有個「中國民族樂器村」徐場村，村民靠著一根根琴弦，由昔日的貧困村，「彈」出一條致富之路。

位於蘭考縣堌陽鎮的徐場村，1985年開始生產民族樂器。村民說，長在黃河故道沙土中的泡桐，紋路清晰，板材音質奇佳，是全大陸獨一無二打造古樂器木料；而古琴是徐場村打造最多的樂器。

近年來，徐場村從生產樂器音板等配件，慢慢發展成為擁有82家民族樂器生產企業的專業村；村裡民族樂器生產的從業人員有1000多人，年產各類樂器超過5萬台（把），年產值近億元人民幣，產品銷往世界各地。目前，徐場村製作的泡桐面板，占全大陸95%的市場；60%以上的村民，開有製作民族樂器的家庭作坊。

古城馬道遺跡，見證開封獨特的「城摞城」歷史。圖／木報河南鄭州傳真
古城馬道遺跡，見證開封獨特的「城摞城」歷史。圖／木報河南鄭州傳真

聽古琴，能激發人思古幽情；這時候到開封城牆走走，教人墜入歷史的長河。

開封簡稱汴，又稱汴梁、汴京、東京，迄今已有4100多年的建城史和建都史，先後有夏朝，戰國時的魏國，五代時期的後梁、後晉、後漢、後周及北宋相繼在此定都，北宋稱此為東京開封府，開封是世界上唯一一座城市中軸線從未變動的都城。

開封城牆始建於唐，周長14.4公里，保存的完整性位居全大陸第一，是大陸第二大古代城垣建築。開封被譽為八朝古都，由於黃河是高於開封的一條地上懸河，歷史上歷次黃河水患，將開封數座古都城深深的埋在了地下，上下疊壓有6座城池，包括3座都城、2座省城及1座州城，構成中國罕見「城摞城」奇特景觀，在世界考古史和都城史上絕無僅有。

開封城牆歷史上曾多次被淹沒，到清道光21年再次修復，即現存的開封城牆，仍保持著元、明時代的建築風格與規模。城門北側現已探明多層古城馬道，為開封獨特的城摞城歷史，提供了又一重要佐證，現已闢為古城牆博物館。

開封蘭考縣的「中國民族樂器村」徐場村，村民靠著製造古樂器，脫貧致富。圖／本報河南鄭州傳真
開封蘭考縣的「中國民族樂器村」徐場村，村民靠著製造古樂器，脫貧致富。圖／本報河南鄭州傳真

開封作為宋王朝都城，是它最輝煌的時代，也是當時世界上最繁華的大都市。北宋畫家張擇端所繪「清明上河圖」，生動描繪了清明時節，北宋東京開封城汴河兩岸繁華、熱鬧的景象和優美的自然風光。清明上河園就是按照1:1的比例，再現「清明上河圖」全景的宋代歷史文化主題公園，也是大陸第一座以繪畫作品為原型的仿古主題公園。

清明上河園占地600餘畝，其中水面180畝，有大小古船100多艘，房屋400餘間。遊客在園中，可感受大宋民俗風情、市井文化、皇家園林，品美食、賞金菊，彷彿穿越時空，回到古都汴梁。那種做「宋人」的感覺，很奇妙。（系列完）

封城 東京 建築

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