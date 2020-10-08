看面相就知一家人！老中青三人等車動作一模一樣 網民：有樣學樣

身為一家人，生活上必定有些相似的小習慣。有網民昨日於facebook群組分享相片，可見3名正在馬路旁等小巴的老婆婆、中年男子及女童，不約而同地將腳伸出，踏在路旁的物件上，形成「神同步」畫面。相片獲不少人給予「哈哈」符號，笑指單從姿勢已看得出3人是一家人；但亦有人認為相片完美示範「教壞細路」的行為。

有網民昨日（7日）於facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」貼出相片，可見一名老婦及一名中年男子分別帶同兩名女童正在小巴站等車。相中的老婦、站於前方的男子及穿校服的女童不約而同抬起其中一隻腳，分別踏於路邊消防栓及小巴站底座，姿勢一模一樣形成「神同步」畫面。

不少網民看到相中一幕不禁覺得搞笑，留言稱「睇相就知係一家人」、「一家人同時做好有趣」、「一家人真係有樣睇」、「側邊嗰個唔係親生？」。亦有網民批評，相中畫面正正是「唔好大教壞細」的完美演繹，「同一姿勢，証明身教的重要性，三代同受！」、「完完全全係有樣學樣」、「格衰，正正常常企唔得？」。

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文章授權轉載自《香港01》