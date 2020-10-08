商務部：十一黃金周 零售餐飲銷售約6.8兆元 增4.9%

中國大陸飲礦泉水品牌農夫山泉創辦人鍾睒睒，曾從事建築、新聞、製藥、瓶裝水等產業，最後兩個產業讓他成為全球最富有的人之一，但他鮮少接受媒體採訪，不參與政治，自身商業利益也未與其他富豪交織在一起，因此被外界稱為「獨狼」。

2020-10-08 19:32