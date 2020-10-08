聽新聞
test
0:00 / 0:00
商務部：十一黃金周 零售餐飲銷售約6.8兆元 增4.9%
今年大陸「十一」黃金周洽逢中秋節共八天，消費需求加快釋放，大陸商務部8日公布監測，10月1日至8日，大陸零售和餐飲重點監測企業銷售額約人民幣1.6兆元（約新台幣6.8兆元），日均銷售額比去年「十一」黃金周增4.9%。
大陸商務部表示，「十一」期間，寧波、北京、甘肅、上海、海南重點監測企業銷售額分別年增18.8%、18.6%、14.4%、13.7%和12.5%，江蘇、山西、浙江、廣東分別年增10.7%、7.8%、6.8%和6.7%。
各地商貿企業推促銷活動，大手筆發放汽車、家電、餐飲等補貼和消費券，激發消費者購買熱情。北京以國貨為主線，浙江、福建、山西跟進「金秋狂歡」等促銷活動。
「十一」期間商家推促銷活動，有機食品、汽車、智慧家電、金銀珠寶等銷售增幅明顯。北京、廣西、甘肅、青海、寧夏等地創新舉辦汽車展。北京、浙江、雲南重點監測汽車銷售額分別年增23.5%、20.3%和14.1%。
大陸商務部表示，各地生活必需品市場供應充足、品種豐富，價格總體平穩。10月1日至8日，百家大型農副產品批發市場糧油價格基本穩定，糧食價格比節前一周（9月24日-9月30日，下同）上漲0.3%。
其中，食用油價格上漲0.2%。肉類價格基本平穩，豬肉價格比節前一周下降1.0%，牛肉價格上漲0.4%，羊肉價格上漲0.2%。雞蛋價格下降0.9%。蔬菜水果價格小幅上漲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言