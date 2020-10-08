新疆穆斯林護古蘭經 拋伊犁河漂流至境外
伊犁河下游的哈薩克村民最近發現河面有漂浮物，撈起後發現是密封包裝的《古蘭經》。據哈薩克人說，伊犁河上游新疆境內穆斯林不願《古蘭經》落入中共手中銷毀，於是投入河內任其漂流到中國境外地區。
自由亞洲電台報導，哈薩克人權捍衛者賽爾克堅表示，「新疆當局焚燒《古蘭經》，因此伊犁河上游的哈薩克人，他們把《古蘭經》用塑料袋包上，用透明膠布封得好好的，然後投入伊犁河。」
賽爾克堅表示，中哈口岸霍爾果斯一帶和阿拉木圖的河面上，近期出現不少漂浮的《古蘭經》：「結果在哈薩克邊境城市霍爾果斯口岸，阿拉木圖各個鄉村，伊犁河的中下游，現在每天都有大量的《古蘭經》，而這些書都保存得完好無損。」
在一段視頻中，一位哈薩克婦女說：「我們在伊犁河撿到的《古蘭經》，該書被透明膠布裹好，放入塑料袋內，裝入了有拉鍊的提包內，我們撿到時提包被水沖發漲，割開提包看到了《古蘭經》，我們準備把經書移交給任何有需要的清真寺。」
新疆當局自2017年起，在民間大規模收繳《古蘭經》和少數民族文字的書籍，並加以焚燒。不願交出《古蘭經》的穆斯林，把這些所謂的禁書藏在家中或埋藏在泥土裡。
賽爾克堅說，此次在伊犁河下游發現《古蘭經》，說明新疆穆斯林用盡一切方法保存《古蘭經》：「說明中國當局不准新疆的穆斯林，特別是新疆的哈薩克人對《古蘭經》的崇敬，他們不願意《古蘭經》被共產黨燒掉、毀掉，所以他們把書投入伊犁河，這是一個很獨特的現象。」
曾經居住在新疆伊犁，現居住在哈薩克的迪娜說，在新疆當局的壓力下，《古蘭經》成為當地的禁書：「找到了，送你去培訓中心（再判刑），所以每一個人都害怕收藏《古蘭經》。我們家鄉尼勒克縣有一條和跟伊犁河相交的。如果在你的家裡找到《古蘭經》，必須要判刑，最少三年。所以農村裡每一個人都害怕。」
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