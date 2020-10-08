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江西捕魚郎2溺亡 竟是漁政鋸船害的

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電

江西三名村民日前夜間乘船捕魚，造成兩人溺亡。事故發生前，漁政單位為禁漁曾用鋸子割船。

紅星新聞報導，9月30日（中秋節前一天）深夜，江西九江市廬山市波湖村譚家壟村民譚冬林、譚臘元及其妻子余祥梅三人乘塑料小船前去鄱陽湖收網，行至湖中小船漏水，致譚冬林、譚臘元兩人溺亡，譚臘元妻子被漁政執法工作人員救起。

漁船打撈上岸後，死者家屬發現漁船側身有一處寬16cm、高20cm的豁口（裂縫）。家屬稱，三人乘船下湖時並未發現船身有豁口，質疑執法隊員當時將船身割了兩條縫未告知，也未將船隻沒收或銷毀處理，從而導致此次事故。

據報導，譚臘元兒媳查女士稱，「我婆婆說當時並未發現船隻有異樣，等到湖中間收了一張半網的時候，我婆婆突然發現腳背有水，再一看，發現船進水了。」

查女士稱，婆婆余祥梅抱著槳板在湖中漂了好久，聽到湖上有巡邏船的警報聲，便大呼救命，「巡邏船上的四名工作人員將我婆婆救上岸後，婆婆便急忙跑回村裡通知我公公及譚冬林出事的消息，一眾鄰居都來到湖邊幫忙尋人。」隔天凌晨3時左右，涉事船隻被打撈上岸；下午3時許，譚冬林及譚臘元兩人遺體先後被打撈上岸。

報導稱，廬山市農業農村局漁業漁政股負責人7日承認漁政人員「是割了船」，但是「不是割了兩條縫，是割了一道大口子」。負責人稱，「船身割了那麼大一個口子，還被他們開出去，他們本來就是違反規定下湖捕撈。」

自2020年1月1日0時，長江江西段和九江市水生生物保護區實行全面禁漁。自2021年1月1日0時，鄱陽湖九江水域實行全面禁漁。其中，長江江西段和鄱陽湖九江水域實行10年禁漁，水生生物保護區實行永久性禁漁。

婆婆 鄱陽湖 事故

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