佛像被摸出油龍門石窟裝鐵網拒亂摸

中國十一長假期間，洛陽龍門石窟景區遊客爆棚，遊客「人手一摸」竟將千年佛像摸出了包漿，引來輿論撻伐，景區因此連夜在佛像旁加裝了鐵絲網及安保人員保護。無獨有偶，洛陽白馬寺景區一個東漢時期的塔尖，也被遊客摸出油亮包漿，景區人員急得直呼「拜託別再摸了」。

龍門石窟於2000年被聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」，十一黃金周假期期間每日遊客量超過三萬人次，由於一些千年佛像就在景區的通道旁邊，不少遊客伸手觸摸稱「摸了保平安」，有佛像因此被摸出了「包漿」（光澤的氧化層留痕），有遊客甚至整個身體越過圍欄摸著佛像拍照打卡，一度衝上微博熱搜，引來媒體及網民批評是「破壞文物的不文明行為」。

對此，南方都市報報導，龍門石窟景區管委會負責人表示，摸佛像事件登上微博熱搜前，景區就已經注意到該現象，但白天時遊客人多，只能引導；當晚閉園後，景區就在靠近人行棧道的佛像外圍，連夜加裝了數十個護欄，就是比較精細的鐵絲網。另加派了安保人員和志願者對遊客進行引導，同時樹立標識牌，提醒遊客不要摸佛像。

這位負責人表示，景區擔心不文明旅遊行為再現，國慶前還專門開會部署了文明旅遊的事情，「國慶期間遊客爆滿，有人去摸（佛像） ，可能其他人就有去效仿的」，「其實大多數遊客還是文明的」。

另據齊魯晚報報導，河南洛陽白馬寺景區一個外形酷似桃子的石頭也被遊客摸得油光發亮，遊客邊摸還邊說這是「壽桃」，可以「祛病消災」。這座酷似桃子的石頭是東漢時期的一座塔，因戰亂致塔身被毀，只留下塔尖，原本保有古蹎的樣貌，但被大批遊客摸至包漿成了「鮮桃」。

景區人員說，他們有派人在現場提醒遊客不要摸塔尖，但工作人員一邊喊破喉嚨勸導，遊客仍一直摸，對這些遊客的不文明行為，他們也很無奈。