河南景區賣1元午餐 無人值守收入竟增加

河南省洛陽5A級景區老君山風景區連續四年推出無人值守的1元午餐，只花1元就能品嘗玉米糊塗麵及蔬果配菜。今年，景區的無人值守午餐卻出現收入不少反多的現象，2200份午餐完售後，共收入2319元，多出119元。

澎湃新聞報導，無人值守的1元午餐今年是第4年在老君山景區供應。工作人員表示，主食是當地特色的玉米糊塗麵，並有黃瓜段、聖女果、鵪鶉蛋等配餐。今年長假恰逢中秋，景區又特意贈送一塊月餅。

1元午餐設置了不同的份量，饅頭分大小饅頭、主食麵條也有一份和半份之分，一份為750克，半份為500克，皆由遊客視需要自取，避免浪費。

在1元午餐現場，大家一起宣誓「珍惜糧食拒絕浪費」，工作人員引導遊客保持距離，有序就餐。午餐每位1元，遊客自覺投幣自助找零，今年景區還在錢箱上增設了掃碼付費。此外，景區在入口和出口處設立了電子秤，遊客可自助稱體重。

報導指出，午餐現場還設有餐桌，每張桌子上都有惜食的提醒標牌，提醒人們不要浪費。現場還有遊客將沒有吃完的饅頭和月餅打包帶走，表示不能浪費糧食，就餐後餐桌上非常乾淨。

據了解，午餐售賣雖然無人值守，但10月4日收入不少反多，景區當天售賣一元午餐2200份，經過盤點，錢箱加支付碼共收入2319元，多出119元。

老君山風景區位於河南省欒川縣城東區，面積2666公頃，是伏牛山世界地質公園、國家AAAAA級旅遊景區、國家級自然保護區、省級風景名勝區、省級文物保護單位。