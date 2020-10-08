蘇州園林搬入高速服務區 遊客搶打卡

粉牆黛瓦、小橋流水，快餐美食一應俱全，民眾悠然其中逛商店，這裡不是景區，這裡是高速服務區。今年十一長期中出去遊玩的人比想像多很多，高速公路壅堵情況比歷年來上升50.1%。但在壅堵的車陣中，高速公路服務區卻發展出兆元生意經。

一提到高速公路的服務區，大多數人腦海裡想到的都是：異味瀰漫、髒亂不堪的廁所。但江蘇高速服務區可就打破刻板印象，一進洗手間就看到電子屏幕，顯示哪間正在使用，哪間空置，不用一間間敲門，減少洗手間大排長龍。

綜合媒體報導，最近，江蘇多地的高速服務區衝上微博熱搜，從照片來看，當地一些服務區與市區購物中心、主題樂園類似，有的已經達到了景區的標準，無怪乎網友評論「有人專門去服務區玩，特地跑個高速，比如我爸媽」、「這明明是把蘇州園林建在高速路上了啊」。

上海到南京的滬寧高速公路，這一條黃金線有著陽澄湖（昆山）、梅村（無錫）、芳茂山（常州）等江蘇高速服務區，甚至有人專門去高速服務區一日遊。

比如陽澄湖高速服務區引進白牆、黑瓦、搖櫓的水鄉風韻及蘇州園林，到服務區休憩片刻，能吃到江南特色美食，還能逛園林聽昆曲，不入蘇州城，已盡覽姑蘇景。

在芳茂山高速服務區，因為常州挖角到恐龍化石的史前遺跡，所以芳茂山服務區就擺置各種恐龍，很多家長刻意帶小孩來逛休息站，就說是到侏羅紀公園常州分園。

有人估算，江蘇高速公路服務區因此已發展成百億，甚至上兆元級的商業消費規模。江蘇高速公路服務區的承包商，也就是高速公路休息站的老闆，其實大多是浙江人，再更聚焦一點，是浙江嘉興桐鄉人。

據估計，不只江蘇高速公路服務區，各地的高速公路服務區老闆是浙江桐鄉的商人就將近30%。

為什麼桐鄉人會想到去承包高速公路服務區？這跟賣杭白菊很有關係。1990年代，桐鄉杭白菊農戶在高速公路邊上賣杭白菊，邊賣邊看到一車車的人潮，到休息站要上廁所，桐鄉人敏銳嗅到了金錢味道，桐鄉人合資成立企業，承包服務區內的餐飲、超市、客房、汽修等，20年下來，發展出十多家企業集團，又以菊韻人家、桐輝、桐鑫三家規模較大。

這也是為什麼在各地的休息站，儘管大江南北不同，但都會賣嘉興粽子，就是因為休息站的老闆多是浙江嘉興桐鄉人，代表的是貧農致富的奇蹟。