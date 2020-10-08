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太好買！海南免稅店吸客 5天銷售5.3億
十一假期間，海南離島免稅購物異常火爆。在假期前5天，海口海關監管的海南離島免稅購物金額就達到了5.3億人民幣（約7800萬美元）。遊客在免稅店盡情購物，多個離島免稅店成為熱門打卡地。
央視報導，今年7月，海南離島免稅政策迎重大調整，額度也提高至10萬元。免稅商品種類也不斷擴大，增加了電子消費品等7類消費者青睞商品。受額度提升、品品類豐富的影響，暢遊免稅店已經成為遊客選擇海南的又一助力點。
為了催動消費者購物熱情，海南免稅店在「雙節」到來前也做好了充分準備。在節前，10噸免稅品就已運抵海南。三亞國際免稅城、海口日月免稅店、博鰲免稅店推出了優惠福利和抽獎促銷活動，並延長營業時間。
據海口海關統計，10月1—5日，海口海關共監管海南離島免稅購物金額5.3億元、旅客8.2萬人次、件數54萬件，同比分別增長136.9%、34.8%和86.2%。
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