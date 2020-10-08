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十一長假收官！ 珠三角高速路重現「堵血管」

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
假期尾聲，自駕遊遊客在海口新海港碼頭排隊等待上船。（中新網）
假期尾聲，自駕遊遊客在海口新海港碼頭排隊等待上船。（中新網）

10月8日是十一假期最後一天，各地迎來返程高峰。其中，珠三角地區客流強度超過長三角、京津冀地區，顯示「嚴重壅堵」的路網猶如一條條毛細血管。為了避免長假首日嚴重壅堵惡夢重現，不少車主提前返家。也有人不敢開車，改搭火車回家。為了運輸旅客，廣鐵集團高密度安排逾500趟高鐵列車

文匯報報導，十一假期首日，一張廣州南站密密麻麻的旅客進站的照片刷遍網絡，引發關注。7日，類似場景再次出現。在廣州南站旅客抵達區，車站各大旅客抵達通道已經全部開放，大量旅客從不同方向湧入地鐵口。由於人流過多，廣州南站和地鐵方面設置臨時隔離帶，旅客在等候區排起了長長的隊伍。

來自江西宜春的車主文強，當日早上7時從老家出發前往中山，至下午7時，仍未到達廣東清遠。「珠三角地區特別壅堵，今晚12時之前很可能趕不到中山。」同樣來自江西宜春的車主姚先生，由於父親過60歲大壽，長假首日趕回老家，全程耗費了23個小時。「路上有不少交通事故，車走得慢，人也特別辛苦」。

數據顯示，長假前6天，廣州南站日均發送旅客超過33.8萬人次，日均抵達旅客30.7萬人次，均幾乎兩倍於北京西站和南站。7日，廣州南站到達旅客有望突破35萬人次。為迎接客流高峰，廣州南站7日共計開行462對動車組列車，並在凌晨期間加開夜間高鐵46趟，集中開往深圳、南昌、湛江、潮汕、長沙等熱門方向。

與假期開始時的扎堆出遊不同，深圳的返程客流從5日開始就陸續開始增加，預計8日下午達到頂峰。在深圳北站，來自各地的高鐵列車一輛接一輛駛入站台，旅客們拖著行李、拎著包裹，攜家帶口地走出車廂，擠滿了站台，好似春運一般。據深圳交通部門預計，返程超大流量於8日下午到來，部分錯峰出行的市民則會在本周末陸續返程。

把十一過成了「春節」是不少市民們在這個黃金周的共同經歷。從長沙返回深圳的張先生，因為疫情今年未能回家過年，妹妹出嫁的婚禮也推遲了舉行，「這次放假提前了2天回家，除了親朋聚會就是為妹妹籌備婚禮，還抽空參加了一次同學聚會，走親訪友熱鬧得跟過年似的。」張先生為了躲避人潮，特意提前兩天回來準備上班。

長假臨近尾聲，貴陽火車站迎來旅客返程高峰。圖為旅客在貴陽火車站準備出站。（新華社）
長假臨近尾聲，貴陽火車站迎來旅客返程高峰。圖為旅客在貴陽火車站準備出站。（新華社）

深圳 列車

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