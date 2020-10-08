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殲15訓練突故障 菜鳥飛行員安全迫降
中國海軍航空大學某試訓基地飛行學員日前駕駛殲15戰機進行訓練時，引擎突發故障，他果斷關閉故障發動機，在百餘次零失誤的操作後，將戰機安全著陸。據官媒報導，該學員雖只有50小時的駕駛經驗，仍能順利駕駛戰機迫降，足以顯示殲15的操控性及自動化程度良好。
光明網報導，飛行學員張宇亮和飛行教官孫寶嵩當天駕駛殲15戰機，剛剛完成雙機特技編隊課目訓練後，張宇亮駕駛的戰機左側引擎突然故障。張宇亮表示，主警告燈突然亮起，語音警告系統提示引擎液壓系統，以及左側進氣道自動調節裝置出現故障，隨後引擎轉速下降。
得悉情況後，孫寶嵩指揮張宇亮關閉了左側引擎，並進行了百多次零失誤操作，張宇亮成功利用單引擎返航，令戰機安全著陸。
張宇亮事後稱，這次經歷對他是一個很好的收穫，希望對自己以後的飛行生涯有一個很好的幫助。
據了解，殲15為一款雙引擎重型戰機。官媒報導指出，戰機能夠安全著陸，除有賴飛行員正確處置，還因為戰機採用雙引擎，當失去了一台引擎後，依然能夠依靠另一台返航。而殲15採用了寬間距的引擎布局，當一台引擎熄火後，會使飛機較易偏航，但因該戰機採用了數碼化電傳飛控系統，能夠幫助飛行員抵消這種偏航力矩，安全返航。
不過，該報導沒有提及該事故時間地點以及是否與航空母艦艦載訓練有關。
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