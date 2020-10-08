眾口難調 以宮廷菜聞名「厲家菜」翻車遭網罵

對話「暴風雨」中的厲家菜傳人：靠口碑開了30多年店滿足男女老幼口味。圖／取材自大眾網

創始於清朝咸豐年間的狗不理包子王府井店日前因差評事件翻車，以「宮廷菜」聞名的厲家菜近日也因網友批評惹議。名店為何先後成了箭靶？

近日，號稱承襲清同治年間宮廷大廚手藝的北京「厲家菜」，被幾位微博大V噴上熱搜。厲家菜工作人員回應一句「他們吃的是最低的標準」，引來網友吐槽：「沒錢就不配吃宮廷菜？」。

近日，「最強大腦」節目來賓王昱珩一行10人去北京吃了厲家菜，花了3070元（人民幣，下同）點了一個10人套餐和6瓶啤酒。9月24日，王昱珩在微博發文稱：「今天吃到了傳說中的厲家菜……無論環境還是菜的色香味，如果這個也能評上一星，那學校的食堂應該都是二星起步了」，並指「這樣又貴又一般的飯館真的不能代表北京的美食」，形容「這是一次非常糟糕的體驗」。

成本考量 挨批又貴又一般

此文一出，網友留言立刻湧進，其中有不少是對王昱珩的體驗產生「共鳴」的評語，例如：「終於有人說實話了」、「我吃到懷疑人生」，並稱看了王昱珩發出的菜色照片「這個賣相確實不行」。也有不少網友聲援稱「這是拍照的角度問題吧」、「菜單和價格都明碼標價，是買賣自願」、「美食本來就是見仁見智的事」。

除了網友的議論，部分媒體也刊文評論。對此，新京報引述厲家菜負責人厲曉麟回應稱，「厲家菜的菜品成本占到40%左右，如果他知道菜品成本，就知道性價比怎麼樣了。如果這樣的成本性價比還不高，餐飲沒法做了。可以給他算算成本，教他怎麼做都可以」。

厲曉麟並說，按照網友體驗時所拍攝的菜品，可以看出他們點的應為298元/人的套餐。「這個套餐應該是有10個前菜，6個大菜，還包括甜點和湯」；「菜品沒有問題，厲家菜的菜譜20年前就是這樣的。厲家菜是經常有名人光顧，但他們喜歡不一定你喜歡。厲家菜並不神祕，菜品和價錢在網上都可以查到，也希望大家要理性」。

厲家菜一名厲姓工作人員則告訴媒體說，他們（指王昱珩一行人）吃的是最低的標準，「他要覺得不值我們也沒有辦法，我只要做好我們自己就行」。這句話又再次引爆部分網友的不滿。厲曉麟則強調，無論什麼客人去，厲家菜在菜品等各方面都是一視同仁，沒有區別。

菜品神秘 各國政要座上賓

網友口中「神祕」的厲家菜，是一家什麼樣的餐廳？公開資料顯示，這要從清同治年間說起。相傳當時內務府都統厲順慶為慈禧太后所倚重，負責慈禧和皇帝的餐食，他將慈禧和皇帝愛吃的菜整理成厲家的私房菜譜。

厲順慶的嫡孫厲善麟曾任北京首都經貿大學數學教授，從小跟著父親學做菜，也把廚藝教給子女們。1984年，厲善麟的二女兒厲莉在「國慶節宴會邀請賽」中，以兩個小時做出14道菜奪得冠軍。1985年，根據祖傳的清宮私房菜譜，厲善麟和太太王曉舟在北京創辦了「厲家菜」餐廳。

由於宮廷菜無論食材、手藝都講究，需要長時間準備和料理，厲家菜當時一星期只接客一桌，儘管食客們得提前三四天預訂，還不能點菜，但在饕客口耳相傳下，這間開在胡同裡的不起眼菜館，仍吸引許多顧客上門。

末代皇帝溥儀的弟弟溥傑品嘗後，曾書寫「厲家菜」三個字送給厲善麟；此後，外國顧客愈來愈多，美國前總統柯林頓、英國前首相梅傑、世界首富比爾蓋茨、拳王阿里、作家金庸、影星成龍等人都慕名而來。

厲善麟結合祖傳菜譜和現代料理創意所發展出的慈禧「燕翅席」堪稱店內招牌。燕翅席只有三道菜，第一道為小菜，有炒咸什、醬黃瓜、蝦子芹心、芥菜墩、北京燻肉、鳳乾雞、琥珀桃仁、桂花糖藕、玫瑰小棗、炒紅果等；第二道為熟菜，有黃燜魚翅、白扒鮑魚、軟炸鮮貝、澆汁活魚、燒鴨和清湯燕菜等；第三道是湯和甜食，有鳥魚蛋雞湯、炒蛋羹、核桃甜酪等。

厲曉麟後來接下厲家菜的經營權並擴大規模。他先後在澳洲墨爾本、東京、上海、天津開分店，並開了一家紀念母親的「蘭庭厲家菜」。厲家菜自此名揚海外，東京店曾連續三年被評為米其林二星餐廳，北京總店於2019年被評為米其林一星，厲曉麟本人也在2014年獲頒亞洲50最佳餐廳的終身成就獎。

宮廷不在了 昔日食材難尋覓

厲曉麟曾說，厲家傳下來的菜譜共有近900道宮廷菜，但受限於食材難尋等因素，目前僅有200至300道能做得出來。例如康熙皇帝喜歡遊牧民族吃的菜，食材包括了熊掌、鹿、豹、鴕、犀、虎、猴等野味，目前已找不到昔日清宮中養出皮薄、沒有奶味的50斤豬，這些都已做不出來。

談及近日發生微博大V對厲家「宮廷菜」的差評事件，當年在國慶宴中奪冠、厲家菜創始人的二女兒厲莉在接受大眾網採訪時，還原了餐廳創辦初衷以及厲家菜的精神。

什麼是宮廷菜？厲莉的定義是「宮廷不在了，宮廷菜同樣也就不存在了」，確切地講，如今顧客能在店裡吃到的菜，很大程度上還原了當年宮裡人吃食的做法和口味，是「做工比較細緻的宮廷風味菜」。

「我們餐館開了35年，沒有花過一分錢做過任何廣告，全是靠口碑」，厲莉說，厲家菜堅持傳統的做法從未改變。「那熏肉你看的是紅色的吧，但我們不是用色素做的。我們北京熏肉是用紅菜頭的顏色，真正的蔬菜的那種顏色去上的，不會用任何那種添加的東西」。

厲家菜的核心成員之一、厲莉的丈夫叢春生補充說，例如芥末墩兒，是照著當年給慈禧提供的菜譜做的，改良了老北京那種「一下子就竄上後腦勺，兩眼直流淚」的口味。「食材同樣用的是『京白』，但別人家就做不出這種口味」。

又例如，店裡一年四季每天都在製作的炸藕盒，選材必須是白花藕，因為開白花的藕，吃起來香甜又脆，適合炸、炒和拌著吃，其他紅花藕種因口感是「麵」的，就宜用來煲湯和燉菜。

做工講細緻 稱懂的人自然懂

至於厲家菜的定位，叢春生解釋，厲家菜營業之初是為外國人準備的。上個世紀80年代，國人因生活水平無法經常上館子，考量來店裡的外國人常看不懂菜名，厲家菜便推出不同價位的套餐選項，「涼菜熱菜、雞鴨魚肉全都給搭配好了」。

王昱珩在微博曬出的體驗照片中，餐桌上擺著北京熏肉、炒麻豆腐、炸藕盒、翡翠豆腐、炸咯吱、麻辣牛肉、芥末墩等10樣前菜。對於王昱珩稱麻豆腐賣相不佳，厲莉稱「那就是老北京的東西」。叢春生說，懂的人自然懂，很多學問外行人是不知道的，像是麻豆腐，回民用羊油，厲家菜用了漢民食用的素油做法，還放了豬肉餡。

「那天要是給他們講菜，他就沒這事了。」面對網絡上的指責，叢春生擺擺手說，「我們開了30幾年的店，滿足了百分之九十幾男女老幼的口味，但總有幾個人不滿意，對不對？」厲莉也說，「清者自清」，「你要明白，眾口難調」。

厲家菜的「宮廷風味菜」，每人的價格從298元到2868元 ，再外加10％服務費，從價位來看，並非人人吃得起；從消費心理來看，好不容易吃上一次，總希望這餐能讓自己感覺花的錢值得。

厲家菜曾被譽為「一生中一定要去一次」餐廳，多年後網民評為「不如學校食堂，一生中去這一次就好」。美食的定義也許主觀，但不應有階級之分，是否用心，才是大家都看得見的終極目標，否則在「宮廷」的帽子下，難免日後再被高規格檢視。