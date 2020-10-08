推廣閱讀 她在鄉村超市開圖書館

秋天的李石村一片金黃，走進村西頭的農家小超市，穿過幾個小型貨架來到裡屋，一個不足10平方公尺的空間存放了近4000冊書，其中一摞書的上面擺放著由A4紙打印的「微光書苑」標牌。大陸十一假期，六七個村裡的孩子，三三兩兩圍坐在一起，正在給剛畫的大陸五星旗塗上顏色。

據新華社報導，李石村是豫北平原內黃縣的一個普通村莊。一大早，40歲的超市女主人李翠利就開始忙碌起來，一邊招呼來買東西的村民，一邊應承著孩子們的各種詢問。這個體型微胖，說話時嘴角總是掛著笑的農家婦女，一開口卻透著股書卷氣。

「我有一位愛講故事的爺爺和一位愛訂書報的父親，在我童年的記憶裡，每天都有故事和看不完的文字。」李翠利說，2005年，為了方便照顧父母，她在村裡開了一家小超市。在經營超市的過程中，李翠利發現鄉親們物質生活逐漸富足，但精神生活貧乏。

「12年前，村裡來了一個歌舞團，當時為占個好位置，我抱著孩子早早就過去了。」李翠利說，節目卻越演越不對勁，表演者不僅跳起了粗俗的舞蹈，還把古詩改成黃段子與孩子們互動。看不下去的李翠利，起身離開了。

第二天，歌舞團雖然走了，可村裡的孩子們繼續說著黃段子，這讓李翠利慌了。「不能讓孩子們在這種環境下成長。」自幼愛讀書的李翠利能想到的唯一方法是在鄉村推廣閱讀，用書籍填補荒蕪。

說做就做。李翠利把收藏的200多本書拿出來，又帶著賣麥子和從超市進貨款中擠出的1000元（人民幣，下同），到縣城買了300多本舊書。隨後，她把超市最顯眼、也是營收最高的白酒貨架清空，把書整整齊齊擺上去，起名「微光書苑」。

從此，她在自家超市裡辦起了免費的鄉村「圖書館」，以「不要任何費用、無需任何證件、遠親近鄰、行走過客均可借閱」的「零門檻」借閱模式，開啟了她長達12年的鄉村閱讀推廣。李翠利說，之所以起名「微光」，是希望通過自己的微小之光，把文化的種子撒在家鄉的土地上。

由於長期缺少閱讀氛圍，閱讀推廣並不順利。「好好的超市不開，整這幹啥。」一開始村民們很不理解。為了鼓勵大家借書，李翠利想從孩子突破：誰來借書，就獎勵一塊糖。

「我是被糖哄來的。」今年剛參加完大學入學考試的19歲女孩李夢潔是微光書苑的第一批讀者。在這裡李夢潔擁有了人生中第一本童話書，從此，她的世界不只看到田埂和鐮刀，還有水晶鞋和城堡。

「看書是甜的。」村裡的孩子奔相走告。漸漸地，超市門口開始擠滿了來借書的孩子，隊伍從屋裡一直排到門外，甚至一些別村的孩子都跑來借書。如今微光書苑不僅僅是一個單純的閱讀空間，還成了村民們的第二課堂。