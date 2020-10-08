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河南太康農業縣轉型 2產業蝶變

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

豫東平原素有「金杞縣，銀太康」的說法，言其「民物殷富，家給人足」。因盛產棉花而有「銀太康」之稱的河南省周口市太康縣，前些年經濟結構單一、產業底子薄，2013年初，全縣貧困發生率達11.2%，曾是黃淮平原上有名的財政窮縣、上訪大縣和特困地區重點縣。

據新華社報導，近年來，這個擁有150多萬人口的農業大縣，推動縣域經濟高質量發展，順利實現脫貧摘帽，成為中部農業縣轉型發展的一個樣本和縮影。「這背後是以技術之新、促產業之變、在變中開新局。」太康縣委書記王國璽說。

紡織服裝是太康縣的兩大主導產業之一，在當地基礎深厚，被當地譽為「銀產業」。今年疫情以來，得益於新技術推動，這個「銀產業」在當地逆勢轉型升級。

今年8月，一個年產20萬噸萊賽爾纖維的項目在太康縣動工開建。項目負責人李陽光介紹，該項目是將可再生的竹、木等搗碎形成的漿粕溶解後紡絲，整個生產系統沒有廢物排放，對環境無汙染。

在太康縣盛鴻紡造產業園智慧化車間，一台台先進的噴水織機正快速生產，生產過程中一旦出現材料瑕疵、環境氣溫異常、人工操作失誤等問題，智慧監測系統會立即發出警報並記錄在案。

「技術驅動是傳統產業轉型升級的關鍵，也是企業發展的動力源。」這家公司的總經理施文擁說，通過引進先進設備和技術，提高產品質量和附加值，公司已經成為大陸知名服裝企業高端面料供應商。

機械臂靈活揮動，精確點擊焊接，一條完美的焊縫很快完成，這是太康縣一家鍋爐生產企業的「智能」（智慧）生產場景。近年來，太康縣財政設立了技術創新專項基金，推進工業智慧化改造，引導企業實施「設備換芯」，提升企業智慧化水平。同時，支持企業以新產品開發為重點，實施新一輪大規模技術改造，推動傳統產品向高端化轉型升級。

在河南四通鍋爐有限公司，記者透過大螢幕能看到企業賣出去的每台鍋爐的遠程運行狀態，故障報警訊息一目了然，由此幫助企業進一步強化售後服務。

「靠開放促升級，靠創新促轉型。」這是河南四通鍋爐有限公司董事長馮坤的企業發展之道。這家企業實現了多項大陸鍋爐燃燒機「卡脖子」技術的國產化，其產品已應用到國內外大型項目，出口80多個國家和地區。

目前，太康縣有省市級工程技術研究中心10家，高科技企業8家，科技型中小企業42家。在太康縣已建成的16.9平方公里的製造業集聚區，已入駐項目157個，總投資551億，其中億元以上項目110個，投產項目97個，紡織服裝、鍋爐製造兩大主導產業正在「蝶變」。

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