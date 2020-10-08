走親出遊熱 黃金周「補過春節」

在大陸，幾億人正享受長達8天的豪華版中秋、十一黃金周，開啟旅遊度假模式。大陸人走親訪友、組團出行意願激增，從步數到花錢都像在「補過春節」。

據中新社報導，十一黃金周是大陸傳統旅遊旺季，也是觀察旅遊市場的晴雨表。得益於疫情防控成果，各景區景點熱鬧再現。

大陸文化和旅遊部數據顯示，僅在十一假期前4天，全大陸共接待大陸遊客4.25億人次，實現旅遊收入3120.2億元（人民幣，下同）。據測算，上述數據分別恢復至78.4%、68.9%。第三方機構預計，整個黃金周，全大陸同時出行的遊客將超過6億人次。

鑒於境外疫情形勢仍然嚴峻，出境遊「熔斷」，但國內遊火爆。很多人都出了趟遠門，找尋詩和遠方。除傳統熱門目的地外，今年大西北熱度暴增，堵駱駝畫面刷爆朋友圈。據攜程訂票平台統計，甘肅熱度增長最快，蘭州躋身全大陸熱搜城市第四位。很多無法身赴境外海島的遊客，將目的地改在三亞，三亞成為旅遊市場黑馬，四大灣區酒店預訂量、房價量價齊漲。

人間煙火氣重回湖北，黃鶴樓、赤壁古戰場等地一度達接客量上限。武漢旅遊市場熱氣騰騰，武商摩爾城古風市集、楚河漢街民國風建築等網紅點成打卡勝地。據湖北省文化和旅遊廳統計，目前，納入湖北假日旅遊監測的30家重點景區共接待遊客超百萬人次，綜合收入超1億元。

疫情後的長假，人們對家有了更深刻的理解，舉家行動比例提升，親情消費上漲。

飛豬數據顯示，今年十一，家庭出遊的人群居多，購買3人（含）以上機票的人數比端午節漲160%，房車預訂量同比漲77%，親子門票預訂量同比漲30%。人們還舉家走進重啟的電影院共度時光，十一檔3人以上套票訂票數增長68%。

火鍋、大閘蟹則成了很多大陸人團圓餐桌的主角。據叮咚買菜統計，火鍋底料、火鍋丸等品類銷量環比上漲200%。僅中秋節當日，北上廣深的食客們共買入超過10萬隻鮮活大閘蟹。

經此一疫，品質遊越來越為遊客所看重：不僅僅是旅途中的食住行體驗感，還包括科技品質。從無預約不出行，到減少親密接觸的自助遊、自駕遊、私家團、一車一家租車遊，其接受度、踐行度都大大提高。 節假日經濟是衡量經濟恢復的尺、推動內需的催化劑。在業界人士看來，經過春節的冰封期、五一的融冰期，大陸旅遊業在十一走向全面復甦。一度因疫情遭到重創的餐旅行業在黃金周迅速回血，展現了大陸經濟的活力。