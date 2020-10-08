走親出遊熱 黃金周「補過春節」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸十一和中秋長假期間，許多市民、遊客來到位於湖南省長沙市的謝子龍影像藝術館參觀「打卡」，近距離感受藝術之美。（新華社）
大陸十一和中秋長假期間，許多市民、遊客來到位於湖南省長沙市的謝子龍影像藝術館參觀「打卡」，近距離感受藝術之美。（新華社）

在大陸，幾億人正享受長達8天的豪華版中秋、十一黃金周，開啟旅遊度假模式。大陸人走親訪友、組團出行意願激增，從步數到花錢都像在「補過春節」。

據中新社報導，十一黃金周是大陸傳統旅遊旺季，也是觀察旅遊市場的晴雨表。得益於疫情防控成果，各景區景點熱鬧再現。

大陸文化和旅遊部數據顯示，僅在十一假期前4天，全大陸共接待大陸遊客4.25億人次，實現旅遊收入3120.2億元（人民幣，下同）。據測算，上述數據分別恢復至78.4%、68.9%。第三方機構預計，整個黃金周，全大陸同時出行的遊客將超過6億人次。

鑒於境外疫情形勢仍然嚴峻，出境遊「熔斷」，但國內遊火爆。很多人都出了趟遠門，找尋詩和遠方。除傳統熱門目的地外，今年大西北熱度暴增，堵駱駝畫面刷爆朋友圈。據攜程訂票平台統計，甘肅熱度增長最快，蘭州躋身全大陸熱搜城市第四位。很多無法身赴境外海島的遊客，將目的地改在三亞，三亞成為旅遊市場黑馬，四大灣區酒店預訂量、房價量價齊漲。

人間煙火氣重回湖北，黃鶴樓、赤壁古戰場等地一度達接客量上限。武漢旅遊市場熱氣騰騰，武商摩爾城古風市集、楚河漢街民國風建築等網紅點成打卡勝地。據湖北省文化和旅遊廳統計，目前，納入湖北假日旅遊監測的30家重點景區共接待遊客超百萬人次，綜合收入超1億元。

疫情後的長假，人們對家有了更深刻的理解，舉家行動比例提升，親情消費上漲。

飛豬數據顯示，今年十一，家庭出遊的人群居多，購買3人（含）以上機票的人數比端午節漲160%，房車預訂量同比漲77%，親子門票預訂量同比漲30%。人們還舉家走進重啟的電影院共度時光，十一檔3人以上套票訂票數增長68%。

火鍋、大閘蟹則成了很多大陸人團圓餐桌的主角。據叮咚買菜統計，火鍋底料、火鍋丸等品類銷量環比上漲200%。僅中秋節當日，北上廣深的食客們共買入超過10萬隻鮮活大閘蟹。

經此一疫，品質遊越來越為遊客所看重：不僅僅是旅途中的食住行體驗感，還包括科技品質。從無預約不出行，到減少親密接觸的自助遊、自駕遊、私家團、一車一家租車遊，其接受度、踐行度都大大提高。 節假日經濟是衡量經濟恢復的尺、推動內需的催化劑。在業界人士看來，經過春節的冰封期、五一的融冰期，大陸旅遊業在十一走向全面復甦。一度因疫情遭到重創的餐旅行業在黃金周迅速回血，展現了大陸經濟的活力。

疫情 黃金周 火鍋

延伸閱讀

避險基金天王達里歐 投資大陸採取這種策略

黃金周出遊！多省恢復去年同期80% 大陸官媒報喜不報憂？

「十一」黃金周人擠人 鼓浪嶼擠如春運被批「最坑殺」

四川樂山大佛景區擠爆 連發負荷量7警示

相關新聞

走親出遊熱 黃金周「補過春節」

在大陸，幾億人正享受長達8天的豪華版中秋、十一黃金周，開啟旅遊度假模式。大陸人走親訪友、組團出行意願激增，從步數到花錢都...

香港收藏家遭竊毛澤東書法真跡 賊竟嫌太長剪一半

香港油麻地上月十日發生竊盜案，失竊屋主為香港紅色文獻收藏家符春曉，宅內價值50億港元（約合一百八十五億元新台幣）的古董郵...

河南太康農業縣轉型 2產業蝶變

豫東平原素有「金杞縣，銀太康」的說法，言其「民物殷富，家給人足」。因盛產棉花而有「銀太康」之稱的河南省周口市太康縣，前些...

推廣閱讀 她在鄉村超市開圖書館

秋天的李石村一片金黃，走進村西頭的農家小超市，穿過幾個小型貨架來到裡屋，一個不足10平方公尺的空間存放了近4000冊書，...

陝西石油大亨受賄細節曝光 黃金就收了7公斤

在被調查一年多后，陝西延長石油（集團）公司黨委原書記、董事長沈浩受賄細節被官方曝光，其中僅黃金就收了7.2公斤。

礦業63歲老闆再婚娶38歲妻 新娘：嫁給愛情

63歲的紫金礦業董事長陳景河與38歲的錢冰於「十一」黃金周結婚，並在廈門舉行婚禮。婚禮現場的一段影片爆紅，新娘說：「真正...

十一長假湧進大量遊客 龍門石窟佛像被摸出「包漿」

如同大陸其他很多著名景區一樣，洛陽龍門石窟湧進大量遊客，一些千年佛像緊鄰遊客通道，儘管隔著護欄，不少遊客還是將手伸進去觸...

四川「制止浪費」公約設588元低消 網罵：提倡漲價

餐飲業制止浪費的作法，就是統一定價？四川通江縣一紙「自律公約」規定2桌及以上宴席，「每桌不超過18個菜品，價格不低於588元」引發爭議，不少網友認為，這不是在提倡節約，而是在提倡餐飲漲價。

黃金周出遊！多省恢復去年同期80% 大陸官媒報喜不報憂？

疫情過後的十一長假，為了強調消費回暖，官媒熱烈報導多個省分接待的遊客人次已恢復至去年同期80%以上，部分省分甚至達到90%以上。但「報喜不報憂」出現在解讀文旅部數據的差異，而各地也零星傳出人潮稀落與房物價上漲消息，引發官方民間看法分歧熱議。

「十一」黃金周人擠人 鼓浪嶼擠如春運被批「最坑殺」

中國今年「十一」中秋八天長假，各地知名景區人山人海，萬頭攢動，連央視都以「遲來的春節」 形容各地民眾出遊的心情，但是人潮擠在長假出遊，難免影響旅遊品質，讓遊客乘興而來敗興而歸，並助長部分風景區變成「最坑殺觀光客」景點。

四川樂山大佛景區擠爆 連發負荷量7警示

四川樂山大佛景區管委會官網6日又發布了一條「溫馨提示」：因景區白天遊船項目已達到最大承載量，白天遊船項目今日停止售票。這已經是國慶中秋假期以來，樂山大佛景區因達到最大的旅遊接待承載量而發布的第7條提示信息。

陸多地推最嚴禁酒令：公職人員下班也不能喝酒

就在「十一」黃金周，大陸民眾報復性消費的同時，大陸多個地方政府也公布史上最嚴「禁酒令」。包括甘肅、南京、青海、南陽等地，...

熱門新聞

礦業63歲老闆再婚娶38歲妻 新娘：嫁給愛情

台南黃金海岸淪為「垃圾海岸」 紅到大陸了

罵遊客「沒錢就別出來玩」 大理商店被停業30日

四川開採頁岩氣 港中大證實會誘發地震

特斯拉副總裁6天內6次回應陸版Model 3降價

十一長假湧進大量遊客 龍門石窟佛像被摸出「包漿」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。