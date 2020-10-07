十一長假湧進大量遊客 龍門石窟佛像被摸出「包漿」

如同大陸其他很多著名景區一樣，洛陽龍門石窟湧進大量遊客，一些千年佛像緊鄰遊客通道，儘管隔著護欄，不少遊客還是將手伸進去觸摸，一些佛像甚至被摸出「包漿」。對此，龍門石窟今天回應，將增加保全人員，保護文物安全。

據紅星新聞報導報導，十一期間龍門石窟新聞畫面可看到，在遊客走到靠近棧道的兩尊佛像面前時，很多人都會停下腳步伸手去摸一摸。即使旁邊有高高的防護欄，也阻擋不了他們的手。更有人把自己的孩子直接抱起來，讓孩子伸手去摸，還有一個小男孩兒直接從防護欄下邊鑽進去，近距離觸摸佛像，家長則在外邊給男孩拍照。

景區保潔阿姨說，這兩個佛像雖然並不是很大，但是已經有差不多1,000年的歷史了，跟遊客說過很多次，一定不要伸手去摸，但是總有人不聽。大家都覺得摸摸佛頭會給自己帶來好運氣，其實這樣是對佛像最大的不尊重。

此事也在網上引發熱議，「洛陽龍門石窟佛像被遊客摸出包漿」也衝上微博熱搜，不少大陸網友都在譴責這種不文明行為。

「包漿」是古玩行業專業術語，指文物表面由於長時間氧化形成的氧化層，「包漿」其實就是「光澤」。一名洛陽網友表示，景區一直都廣播提醒請勿觸摸佛像，景區工作人員也一直在提醒不要摸佛像，但依然有人我行我素，等工作人員走了繼續摸甚至進入洞窟拍攝，完全不聽勸告。

龍門石窟管委會表示，將會常態化地設置固定的崗位，保護文物的安全，並且還會有志願者在現場勸導遊客文明旅遊。但不會考慮挪動佛像或者棧道，使其遠離遊客的觸摸。