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黃金周出遊！多省恢復去年同期80% 大陸官媒報喜不報憂？

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電
十一黃金周各地旅遊景點人潮滿滿，圖為民眾在上海四行倉庫抗戰紀念地參觀。(中新社)
十一黃金周各地旅遊景點人潮滿滿，圖為民眾在上海四行倉庫抗戰紀念地參觀。(中新社)

疫情過後的十一長假，為了強調消費回暖，官媒熱烈報導多個省分接待的遊客人次已恢復至去年同期80%以上，部分省分甚至達到90%以上。但「報喜不報憂」出現在解讀文旅部數據的差異，而各地也零星傳出人潮稀落與房物價上漲消息，引發官方民間看法分歧熱議。

江西日報6日報導，十一假期前4天，江西接待遊客近4000萬人次，旅遊總收入244.71億元(人民幣，以下同)，分別恢復至去年同期的92.45%、92.13%。

河南日報也指出，1到4日，河南全省共接待遊客3501.87萬人次，與去年同期相比恢復了87.21%；旅遊收入154.72億元，與去年同期相比恢復了79.28%。河南省接待遊客人次最多的前5名景區分別是雲台山、銀基國際旅遊度假區、清明上河園、龍門石窟、二郎山。

自由亞洲電台報導，在假期消費形勢一片大好之際，央視引用文化和旅遊部數據指出，10月3日，全國共接待國內遊客1.11億人次，同比恢復78.2%；實現國內旅遊收入780.7億元，同比恢復66.8%。但這個「同比恢復」卻讓讀者愕然。

有讀者糾正寫道，正確的報導方式，應該是就算國民不能出國旅遊，但國內旅遊接待總人數仍然「同比減少」21.6%，實現旅遊收入同比減少31.1%。江西景德鎮學者李橋指出，「只看正面，不看負面。同樣一件事，在他們宣傳口徑下，很多不明白的人看似喜氣洋洋」。

金融學者司令指出，從中國官方公布的統計數據看到，今年遊客人數和旅遊收入遠低於去年同期，說明「經濟表現並未令人滿意」。從縱向比較，今年十一黃金周旅遊沒有達到去年的八成，橫向看，每一個人平均旅遊支出比去年下降了不少。

就在北京前門、長城，上海外灘、南京路步行街，安徽黃山各地出現人潮爆滿的畫面時，值得注意的是，在湖南鳳凰古城等風景區，人潮大不如前的畫面近日也在網路上熱傳。

有網友在一段視頻中說，湖南鳳凰古鎮的民宿旅店，在遊客人數不足的情況下，仍然哄抬物價，「真的我都驚了。這是10月2日的鳳凰，就這個客流量，我真的不知道老闆哪裡來的自信暴漲，我昨天住的房子150元（一晚），今天就漲到400元。我就想問問中國還有那個景區停車比鳳凰貴，河邊泥地上畫一條線就開始收費，您停車一小時15元，過夜100元起步。」

中央社報導，中國文化和旅遊部5日公布數據，指10月1至4日，全國共湧現遊客4.25億人次，較去年同期恢復78.4%；但旅遊收入為3120.2億元，僅恢復到去年同期的68.9%。也就是消費恢復程度未及旅遊人數。

北京 長城

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