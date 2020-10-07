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「十一」黃金周人擠人 鼓浪嶼擠如春運被批「最坑殺」

世界日報 / 記者林汪靜／北京7日電
遊客在廈門鼓浪嶼著名景點日光岩遊覽。按照規定，日光岩瞬時承載量為0.23萬人次。(新華社資料照片)
遊客在廈門鼓浪嶼著名景點日光岩遊覽。按照規定，日光岩瞬時承載量為0.23萬人次。(新華社資料照片)

中國今年「十一」中秋八天長假，各地知名景區人山人海，萬頭攢動，連央視都以「遲來的春節」 形容各地民眾出遊的心情，但是人潮擠在長假出遊，難免影響旅遊品質，讓遊客乘興而來敗興而歸，並助長部分風景區變成「最坑殺觀光客」景點。

廈門、西安、桂林 最多網友吐槽

近來中國網友熱烈討論「哪兒是最坑人的景區」，根據數據顯示，廈門、西安和桂林被最多網友吐槽，名列最坑景區前三名；第四到第十名分別是麗江、杭州、北京、蘇州、重慶、南京和成都。

第一財經旗下新媒體「DT財經」統計指出，被網友吐槽最多的就是廈門的鼓浪嶼，不少民眾對鼓浪嶼抱持著「海島風情」、「小清新」的美好幻想，但大多數民眾鼓浪嶼之行，變成幻滅之旅。網友稱，鼓浪嶼變成人山人海堪比春運現場的輪渡碼頭，古鎮上則是清一色淘寶實體店。

黃鶴樓重建 變水泥大樓還有電梯

西安最著名的景點「兵馬俑」則拿下第四名，網友稱「和電視上沒兩樣」。武漢的黃鶴樓也被網友票選為最坑景區第五名，這個古蹟已被裝潢過，具備電梯的現代水泥大樓，大樓裡還有人兜售字畫。

而各地被稱為「古鎮」、「古城」的景點，是被吐糟的第二和第三名，古城古鎮還長得大同小異，沒有真正的特色文化。

和古城景區有著異曲同工之妙的還有「小吃街」和「巷子」們，最坑景點前20名中，西安的回民街、南京的夫子廟、重慶的磁器口、成都的寬窄巷子、北京的南鑼鼓巷等被吐槽，不好吃不好玩，價格也不便宜，差得千篇一律。

這些旅遊景點讓人失望透頂的最大原因就是不低的旅遊成本。國家級5A級景區中，約一半的景區門票在100到200元，還有16家在200元以上。不少網友抱怨，桂林的象鼻山公園「當地人門票2元，外地人75元，赤裸裸的地域歧視」。

不過，網友也指出，新疆、雲南、四川是遊客心目中最值得去的旅遊地前3名。網友說，去新疆，不可錯過伊犁的風光和賽里木湖；去四川，可以試試不知名但風景別致的牛背山。

廈門 北京

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